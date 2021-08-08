شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤثر البكاء على صحتك النفسية والعقلية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في الحزن والفرح نلجأ للتعبير عن مشاعرنا بالبكاء، ولكن هل تعلم أن للبكاء العديد من الفوائد الصحية على نفسيتك وعلى صحتك؟.. هذا ما سنتعرف عليه خلال هذا التقرير وفقا لموقع "thehealthy"، ومنها:

-البكاء يقلل التوتر

البكاء يساعدك على التخلص من التوتر النفسي والعقلي، كما أنه يتسبب في إعادة الجسم للتوازن النفسي للشخص الذي يلجأ للبكاء.

-البكاء يحسن المزاج

البكاء يساعدك علي التخلص من المشاعر السلبية التي تشعر بها، ولذا بعد البكاء تشعر تحسن كبير في حالتك النفسي، كما أنك تشعر بالراحة النفسية والهدوء.

-البكاء يحسن في تواصلك مع الأخريين

البكاء في بعض الأحيان يساعد في تواصلك مع الآخرين، كما يساهم بشكل كبير في تواصلك مع الآخرين.

-البكاء يخلصك من المشكلات النفسية

أجرى عالم الكيمياء الحيوية ويليام فراي أبحاثا خاصة بالبكاء في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات، وأثبتت أن البكاء يساعد في تخليص الجسم من السموم النفسية.

- البكاء يقتل البكتريا

البكاء يساهم بشكل كبير في قتل البكتيريا بالجسم، لأن الدموع تحتوي علي مادة الليزوزيم التي تساهم في تعقيم الجسم، وتطهيره.

-الدموع تحافظ علي صحة العينين

الدموع تساهم في ترطيب العين والحد من الإصابة بجفاف العين.

-البكاء يؤثر على الهرمونات

البكاء يزيد من إفراز هرمون الإندورفين، وهو هرمون يمنح الجسم بالشعورًا بالسعادة.

-البكاء يساعد على استرخاء الجسم

عند الشعور بالحزن أو الفرح فأنت تفرز العديد من الهرمونات المختلفة، وأبرزها هرمون الأدرنالينن، وبعدها تشعر باسترخاء الجسم، والهدوء النفسي.