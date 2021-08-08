أفضل طرق التعامل مع ابنتي المراهقة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 أغسطس 2021 07:48 مساءً - المراهقة من المراحل المهمة في حياة كل فتاة، وهي مرحلة دقيقة تشمل تغيرات عديدة على كل المستويات، وما تختبره الفتاة وتعيشه من تجارب وإنجازات أو إخفاقات يُلقي بظلاله على شخصيتها مدى الحياة؛ ففي مرحلة المراهقة تبدأ مشاعر وسلوكيات ابنتك بالتغير، قد تجدينها تهتم بمظهرها أكثر أو يظهر عليها الخجل بصورة أكبر أو تميل إلى العزلة أكثر، إضافة إلى اختبارها مشاعر الحب والانجذاب للآخر. عن أفضل طرق التعامل مع الابنة المراهقة كان لقاء الخليج 365 مع الدكتورة فؤاده هدية أستاذة طب النفس بجامعة عين شمس.

تعاملي مع ابنتك المراهقة بحنان

تعاملي معها بحنو وحنان ، وكوني ملاذها وصديقتها

تعاملي معها بحنو وحنان ، وكوني ملاذها وصديقتها، وجربي أن تستمعي لها أكثر مما توجهينها دائماً، واحترمي مشاعرها ولا تسخري منها

تجنبي اللجوء إلى العنف أو العناد أو التوبيخ في التعامل مع ابنتك، راقبي تصرفات ابنتك بشكل غير مباشر، اجعلي مراقبتك لتصرفاتها تأخذ شكل الرعاية

عاملي ابنتك بوصفها شخصاً بالغاً لا بوصفها طفلة، وناقشيها واحترمي مشاعرها وآراءها، ساعديها على زيادة ثقتها بنفسها لتكون أفضل، واحرصي على تشجيعها

كوني قدوة لها في أقوالك وأفعالك

توددي إلى ابنتك وأشعريها بحبك وحنانك

صاحبي ابنتك وابني معها علاقة أساسها الثقة، لا تخجلي من التعامل مع ابنتك، وتحدثي معها عن مشاعر الحب والإعجاب

اطلبي منها أن تكون صريحة معك في جميع أمور حياتها، بناء الثقة بينكما سيساعدك على ذلك، وأخبريها بأنكِ تحبين الاستماع إليها

اجعلي لابنتك مساحة من الحرية والاستقلالية، وتعلمي كيف تتعاملين مع خصوصية المراهقة ولا تقتحميها

توددي إلى ابنتك وأشعريها بحبك وحنانك، واصنعي لها بعض المفاجآت، كأن تتركي لها هدية في غرفتها، أو تخرجي معها وحدكما لتناول الإفطار

مع التغيرات الهرمونية والجسدية التي تحدث في بداية مرحلة المراهقة، قد تشعر الفتاة بالإعجاب بالآخر وهي مشاعر طبيعية لدى البنات في تلك المرحلة، ويجب التعامل معها بذكاء وبأسلوب سليم، وذلك باحتواء ابنتك جيداً

أكثري من احتضان ابنتك

ولا تنسي طبع قبلات حانية على وجنتيها. تقربي من صديقاتها ومن أمهاتهن، ويمكنك دعوتهن إلى البيت لتناول الحلوى والفطائر

نمي مهاراتها وشجعي مواهبها؛ فهذا يساعدها على الإحساس بالإنجاز والتميز، واحرصي على أن تشغلي وقت فراغها فيما يفيدها

أوضحي لها أن الحب مشاعر جميلة خلقها الله داخلنا وليست عيباً، لكن يجب أن تكون في الوقت المناسب وللشخص المناسب، واحكي لها عن تجاربك

لأن الزمان غير الزمان؛ ستدرك الأم أن التعامل مع ابنتها المراهقة لابد أن يكون بهدوء وتفهم وإدراك للمرحلة والتغيرات أو التطورات التي تحسها المراهقة

لا تتحدي ابنتك وقت ثورتها

لاتقفي في وجه ابنتك وقت ثورتها

إن فعلتها وكأنك ترمين بعود ثقاب وسط الهشيم، لا تنهمكي بالصراخ معها وتنجذبي لمعارك جانبية بعيدة عن أصل الخلاف والمشكلة بينكما

حافظي على هدوئك وسط عواصف التمرد والعصيان والرفض التي تعلنها ابنتك المراهقة، لا تتصرفي معها بكراهية أو بندية، ولا تصرخي في وجهها

لا تقفي في وجه ابنتك، ولا تبادليها العداء والغضب وتردي لها الصاع صاعين، وانتظري فقط حتى تهدأ وتشعر بخطئها وربما تقدمت لتعتذر لك

رد فعلك الهادئ يعلم ابنتك الصبر والاتزان

على الأم وزن الأمور لتهدئة الأوضاع

احذري الحديث معها في لحظة غضبها أو ثورتها، المراهقة لا تملك قدرة التوقف عن عصبيتها والتعامل بصورة منطقية مثل الكبار بعد

بوصفك أُماً راشدة عليك بوزن الأمور؛ لإزالة التوتر وتهدئة الأوضاع، وهذا هو التحدي الصعب الذي يعيشه الآباء طوال سنوات مراهقة الأبناء

في اللحظات الحرجة نبضات قلبك سيزداد عددها، هرمون الأدرنالين سيرتفع، ردود أفعالك ستصبح غاضبة، وبرد فعلك الهادئ تعلمين ابنتك الصبر والاتزان

لا تفقدي أعصابك وتتعاركي مع ابنتك