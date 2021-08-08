"الصحة السعودية": جرعات لقاح كورونا المقدمة تقترب من 30 مليوناً

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي أن المنحنى الوبائي يشهد انخفاضاً ملحوظًا في تسجيل إصابات كورونا، مبيناً أن للقاحات دوراً كبيراً في ذلك.

وقال العبدالعالي، خلال مؤتمر صحفي، إن "جرعات اللقاح المعطاة في السعودية وصلت إلى مستويات مميزة، ولم تسجل أي حالة وفاة بسبب اللقاحات"، محذراً من تصديق أي شائعات حول ذلك، وموصياً باستكمال اللقاحات لمن أصيب بكورونا.

وأوضح أن اللقاحات المعتمدة في السعودية هي فايزر، وأسترازينيكا، وجونسون، وموديرنا، مشيراً إلى أن عدد الجرعات يقترب من 30 مليون جرعة، إذ وصلت إلى 29604201 جرعة معطاة، في جميع مراكز لقاح كورونا بمناطق المملكة التي يتجاوز عددها 587 مركزاً.

وأعلن العبدالعالي تسجيل 731 حالة جديدة لفيروس كورونا ليصبح إجمالي عدد الإصابات المؤكدة 533516، من بينها 10200 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 1405 حالات حرجة.

وأشار إلى أن عدد المتعافين وصل إلى 514982، بإضافة 620 حالة تعافٍ جديدة، كما بلغ عدد الوفيات 8334، بإضافة 14 حالة جديدة.