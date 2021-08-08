رغم تلقي اللقاح.. إصابة رئيس المكسيك الأسبق وزوجته بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نُقل الرئيس المكسيكي الأسبق فيسينتي فوكس وزوجته إلى المستشفى بعد ثبوت إصابتهما بفيروس كورونا "كوفيد-19".

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن صحيفة "إل فينانسييرو" المكسيكية المحلية، قولها إن فوكس وزوجته في حالة مستقرة.



وأشارت الوكالة إلى أنه سبق أن تلقى الرئيس الأسبق وزوجته التطعيم المضاد لفيروس كورونا.

وبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في المكسيك 2 مليون و96 إصابة، وتم تسجيل إجمالي 244 ألفا و248 حالة وفاة.

وسجلت المكسيك أول إصابة بالفيروس قبل عام و23 أسبوعا.

وأظهرت بيانات رسمية، أن جائحة كوفيد دفعت بملايين أكثر من المكسيكيين إلى حافة الفقر، والأكثر تضررا بينهم سكان مناطق تعد من أفضل الوجهات السياحية في البلاد.

وازداد عدد الأشخاص الذين يعيشون في حالة فقر بنحو 3,8 مليون بين عامي 2018 و2020 ليصل العدد الإجمالي إلى 55,7 مليون شخص، أي 43,9% من السكان، وفقا للمجلس الوطني لتقييم سياسة التنمية الاجتماعية.

وقال المجلس إن عدد الذين يعيشون في فقر مدقع ازداد بنحو 2,1 مليون شخص، ليصل إلى 10,8 مليون، أي ما يعادل 8,5 بالمئة من السكان.

وشهدت الزيادة الأكبر في عدد الفقراء ولاية كوينتانا رو في جنوب شرق البلاد التي تضم سلسلة من المنتجعات السياحية في الكاريبي.

وأظهرت الأرقام أن نسبة السكان الذين يعيشون في فقر هناك ارتفعت من 30,2% عام 2018 إلى 47,5% في 2020، مع توقف النشاط السياحي.