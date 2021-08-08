شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة أفريقية: لقاح جونسون لفيروس كورونا فعال ضد متغير دلتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، عن أن لقاح جونسون آند جونسون لفيروس كورونا يعمل ضد متغير "دلتا " الهندي، وذلك وفقًا لدراسة أجرتها جنوب أفريقيا، وثبت أن اللقاح كان فعال بنسبة 71% ضد دخول المستشفى و96% ضد الوفاة.

وقالت الصحيفة: نظرت دراسة جنوب أفريقية في أكثر من 477 ألف من العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين تم إعطاؤهم لقاح جونسون من منتصف فبراير إلى مايو.

وأوضحت الصحيفة، أن المسئولين كشفوا إن لقاح شركة جونسون يقي من متغير "دلتا" الهندي، ووفقًا للبيانات الجديدة الصادرة عن تجربة إكلينيكية في جنوب أفريقيا، كان اللقاح الذي تم الحصول عليه من جرعة واحدة فعالًا بنسبة 71% ضد دخول المستشفى من دلتا، و96% فعال ضد الوفاة.

وقالت المشاركة الرئيسية في التجربة جليندا جراي، إنها كانت أكثر فاعلية من نسخة بيتا التي نشأت في جنوب إفريقيا، موضحة إن البيانات تتعارض مع الدراسات السابقة التي أشارت إلى أن اللقاح كان أقل فعالية ضد دلتا من فايزر أو موديرنا، وتقدم دليلًا على السبب في أن جرعة جرعة واحدة من اللقاح قد تغير قواعد اللعبة في المعركة ضد كورونا.

بالنسبة للدراسة، التي لم تتم مراجعتها بعد، تم إعطاء لقاح جونسون لأكثر من 477 ألف من العاملين في مجال الرعاية الصحية من منتصف فبراير إلى مايو.

وافق المنظم الصحي في جنوب إفريقيا على لقاح جونسون للاستخدام الطارئ في إبريل، ويتم استخدامه في برنامج اللقاح الوطني جنبًا إلى جنب مع لقاح فايزر Pfizer-BioNTech، نظر الباحثون في فعالية اللقاح ضد البديل بيتا ومتغير دلتا، وتم الإعلان عن البديل بيتا لأول مرة من قبل وزارة الصحة في جنوب إفريقيا في مقاطعة الكاب الشرقية بالمقاطعة في 18 ديسمبر.

وأوضحت الصحيفة، تم اكتشاف البديل لأول مرة في سبتمبر 2020 في ولاية ماهاراشترا، وهي ثاني أكبر ولاية من حيث عدد السكان في الهند.

وصفت السلطات الصحية الهندية المتغير بأنه "متحول مزدوج" لأنه يحمل طفرتين L452R و E484Q، حيث تحدث كلتا الطفرتين على أجزاء رئيسية من الفيروس تسمح له بالدخول وإصابة الخلايا البشرية.

علاوة على ذلك، لم تجد الدراسة أي مخاوف تتعلق بالسلامة فيما يتعلق باللقاح.

وقال جراي إنه من بين المشاركين الذين تم تلقيحهم، أصيب شخصان فقط بجلطات دموية مع انخفاض عدد الصفائح الدموية، لكن كلاهما تعافى تمامًا.

بدأت حملة التطعيم في جنوب إفريقيا بداية ضعيفة في فبراير بعد أن أوقفت الحكومة مؤقتًا لقاحات استرازينيكا AstraZeneca بسبب تجربة صغيرة أظهرت أن اللقاح يوفر الحد الأدنى من الحماية ضد المرض الخفيف إلى المتوسط ​​الناجم عن متغير بيتا، الذي كان سائدًا في البلاد في ذلك الوقت، وزادت عمليات التطعيم منذ ذلك الحين، حيث تم تطعيم أكثر من 8.3 مليون شخص حتى يوم الخميس.