شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكنك شرب القهوة أثناء الصيام المتقطع؟.. مشروبات مسموح بها وأخرى لا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تعتقد أن الصيام المتقطع سيمنعك من احتساء فنجان قهوتك في الصباح؟.. إذا كانت إجابتك نعم فلدينا أخباراً جيدة لك، حيث أكد خبراء التغذية في مركز فرانكل للقلب والأوعية الدموية في ميتشيجان ميديسن الأمريكية، أنه يمكنك تناول القهوة فى فترة الصيام المتقطع لكن لا يمكنك وضع أي شيء في قهوتك، فيجب أن تكون سوداء بدون سكر أو كريمة.

وذكر موقع "insider" أن القهوة ليست المشروب الوحيد الذي يمكنك تناوله أثناء الصيام المتقطع ونستعرض في التقرير التالي ما يمكن شربه وما لا يمكنك تناوله أثناء الصيام المتقطع.

شرب سوائل خالية من السعرات عند الصيام المتقطع

وجد الباحثون أيضًا أن المحليات الصناعية قد تجعلك تشتهي السكر، وهو أمر غير مثالي عندما تضطر إلى الانتظار لساعات عديدة قبل أن تتمكن من تناول الطعام، من ناحية أخرى، قد يساعدك الكافيين، كما هو الحال في القهوة ، في الواقع على منع آلام الجوع عن طريق قمع شهيتك.

استثناء واحد للقاعدة

هناك استثناء إذا كنت تفضل قهوتك مع الكريمة والسكر، فلا يزال ذلك في القائمة مع طريقة الصيام المتقطع 5: 2، السبب يتعلق بكيفية تقييد تناول السعرات الحرارية.

تختلف طريقة 5: 2 عن طريقة 16: 8 ، حيث من المفترض أن تستهلك السعرات الحرارية فقط خلال فترة زمنية معينة كل يوم ومع ذلك ، فإن طريقة 5: 2 لا تقيدك بفترة زمنية معينة بدلاً من ذلك ، فإنه يقيد عدد السعرات الحرارية التي تستهلكها في أيام معينة من الأسبوع.

تعني طريقة الصيام المتقطع 5: 2 أنك تستهلك خمسة أيام من الأسبوع كمية السعرات الحرارية الموصى بها لطولك ووزنك وعمرك وجنسك، لكن على مدار يومين غير متتاليين من الأسبوع، قلل من السعرات الحرارية التي تتناولها إلى حوالي 20٪ إلى 25٪ من الكمية الموصى بها.

يمكنك أن تستهلك ما تريد بطريقة 5: 2 بما في ذلك الكابتشينو في الساعة 8 صباحًا ، إذا كان الأمر كذلك ، فاختر ما تريد، عليك فقط أن تكون على دراية بكيفية احتساب ذلك في إجمالي السعرات الحرارية في هذين اليومين المقيدين.