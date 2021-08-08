صور.. انطلاق اليوم المفتوح للتطعيم ضد كورونا بتونس.. وإقبال لافت

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت تونس، الأحد، حملة مكثفة للتطعيم ضد كورونا عبر تنظيم يوم مفتوح للمواطنين الذين توافدوا بشكل لافت على المراكز في أنحاء البلاد.

وقال أنيس قلوز، عضو اللجنة التونسية للتلقيح ضد كورونا لـ"الخليج 365" إنه سيتم تخصيص لقاح "أسترازينيكا" لتطعيم التونسيين الراغبين في تلقي الجرعة الأولى.



وأكد أن اللقاح سيكون متوفراً في 330 مركزاً (بـ24 محافظة) تم تخصيصها لهذا اليوم.





جاء ذلك بعد تسلم تونس 6 ملايين جرعة من اللقاحات ضد "كوفيد 19" من دول شقيقة وصديقة، حيث دعا الرئيس التونسي إلى تنظيم يوم وطني لتطعيم المواطنين والمواطنات البالغ عمرهم 40 سنة.

وتلقت تونس خلال الفترة الأخيرة مساعدات طبية من عدة دول أبرزها الإمارات التي قدمت لتونس 500 ألف جرعة من لقاح كورونا.





كما وصلت، الثلاثاء الماضي، بمطار تونس قرطاج الدولي، طائرتان محملتان بكميات من الأكسجين وأجهزة تنفس اصطناعي ومكثفات أكسجين وتجهيزات للإنعاش والعناية المركّزة ممنوحة من قبل دولة الإمارات لدعم جهود تونس في مواجهة جائحة كوفيد-19.

وتوجهت الرئاسة التونسية بفائق الشكر وبالغ الامتنان لدولة الإمارات الشقيقة على ما تقدّمه من دعم أخوي متواصل، ومدّ تضامني نبيل في هذا الظرف الصحي الصعب الذي تمر به تونس.





وتشهد تونس موجة وبائية عنيفة، إذ تجاوز عدد الإصابات 600 ألف حالة، فيما بلغت الوفيات 20 ألفاً.