خبير أمراض معدية: سنودع الكمامات في هذا التوقيت

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - "أعتقد أنه مع الربيع المقبل يمكننا القول وداعاً للكمامات"، عبارة بشّر بها خبير أمراض معدية بانتهاء وجوب ارتداء الأقنعة لمكافحة كورونا.

وشرح ماتيو بازيتي، مدير عيادة الأمراض المعدية في مستشفى سان مارتينو في مدينة جنوة الإيطالية قائلاً: "بعد جولة أخرى من الفيروسات، إذ سيتم تحفيز الملقحين لفترة أطول قليلاً، سيطور الجهاز المناعي غير المطعمين، عندما لا يكون لديهم مشاكل صحية كبيرة، أجساماً مضادة، وفي نهاية الخريف والشتاء القادم سيكون لدينا في 90% من الحالات أجسام مضادة طبيعية أو ناتجة عن التطعيم ضد Covid-19، ومن ثم القدرة على إزالة الكمامات في الربيع المقبل".





وأضاف: "لذلك، عندما يكون هناك 9 من كل 10 إيطاليين لديهم أجسام مضادة فمن الواضح أن الفيروس تم أضعافه وأصبح مثل أي فيروس آخر"، وفقاً لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية.

وتابع: "إذا وصلنا في أكتوبر إلى 80% من السكان المطعمين، فأنا لا أقول إننا سنكون في أمان تام، لكننا سنكون قادرين على مواجهة الخريف والشتاء بشكل جيد".

وأوضح "بازيتي" أن هذا يعني أنه لا يزال لدينا أشخاص يعالجون في المستشفى، ولسوء الحظ، سيتوفى منهم القليل، ولكن سيتم تقليل المخاطر إلى الحد الأدنى بفضل اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد".

