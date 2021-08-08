متحورات كورونا.. هل يصبح "دلتا بلس" الأكثر انتشارا؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - منذ تفشي جائحة كورونا قبل 20 شهرا، شهدت بعض الدول تحور الفيروس ليبدو بنسخ معدلة جينية قد تكون أخطرها "دلتا"، فهل هي مخيفة كما تبدو؟

مبدئيا يعتبر التغير والتحور سمة أشياء كثيرة في الحياة والفيروسات ليست استثناء، إذ ظهرت أشكال مختلفة من فيروس SARS-CoV-2 الأصلي في دول مختلفة من العالم، وعلى الرغم من أن ذلك قد يبدو مخيفًا بعض الشيء فإنه طبيعي تمامًا.

وبينما توقع العلماء طوال الوقت أن الفيروس المسبب لـ"كوفيد-19" سوف يتحور، فإن ما لا يعرفه العلماء بعد بالضبط هو ما قد تعنيه هذه الاختلافات لمدى عدوى أو سرعة انتشار أو تأثير الفيروس.



صحيح أن عددًا قليلاً من متغيرات الفيروس التاجي قد تم تداولها في أنحاء مختلفة من العالم، بعضها لم يلاحظه عامة الناس إلى حد كبير، فإن بعض المتغيرات لا سيما ألفا Alpha التي نشأت في المملكة المتحدة، وبيتا Beta التي نشأت في جنوب أفريقيا، ودلتا Delta التي خرجت من الهند، تشترك في بعض الخصائص غير النمطية التي يبدو أنها تجعلها أكثر عدوى.

حاليًا، تتصدر "دلتا" كورونا عناوين الأخبار نظرًا لقابليتها الإضافية للانتقال والارتفاع الأخير في حالات الإصابة بأماكن مختلفة من العالم.

أحدث المعلومات عن "دلتا" كورونا





استعرض موقع Popular Science إحدى الدراسات التي أجرتها مجلة Nature بشأن الإصدارات المعدلة من كورونا انتهاء بأحدثها نسخة "دلتا"، البديل الذي نشأ في الهند (ب 1.617).

المتغير الأكثر إثارة للقلق هو متغير دلتا، وهو جزء من سلالة B.1.617 الذي يتضمن أيضًا متغير Kappa، الذي تم تحديده لأول مرة في الهند في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، وانتشر منذ ذلك الحين إلى بريطانيا والولايات المتحدة وإسرائيل.

تعد دلتا حاليًا أكثر الأنواع شيوعًا في الولايات المتحدة أيضا وقد ثبت أنها قابلة للانتقال بشكل لا يصدق حتى أكثر من نزلات البرد.



حاليا لا يزال الخبراء يحددون ما إذا كانت دلتا تجعل الناس أكثر مرضًا من المتغيرات الأخرى أم لا، لكن جميع حالات الاستشفاء والوفيات تقريبًا بسبب هذا المتغير تكون في مجموعات غير محصنة.

قال إنسي يلدريم، إخصائي الأمراض المعدية للأطفال وإخصائي التطعيمات في جامعة ييل ميديسين: "مع تلقيح الفئات العمرية الأكبر سنًا سيكون الأشخاص الأصغر سنًا وغير الملقحين أكثر عرضة للإصابة بكورونا بأي متغير".

وأضاف يلدريم، في بيان صحفي: "ولكن يبدو أن دلتا تؤثر على الفئات العمرية الأصغر أكثر من المتغيرات السابقة".

تُعرف السلالة التي تشمل دلتا وكابا بطفرتين رئيسيتين - E484Q وL452R، إذ قد تساعد الأولى منهما الفيروس في تجنب الأجسام المضادة، وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز".

سافر متغير دلتا على وجه الخصوص إلى أكثر من 60 دولة وأدى إلى ارتفاع حاد في الإصابات في أماكن مثل المملكة المتحدة.

في سنغافورة، شكلت الطفرة 95% من عينات COVID المحلية المتغيرة وفقًا لتقارير بلومبرج. بالإضافة إلى ذلك يعاني مرضى كورونا في الهند، حيث ينتشر المتغير بشكل خاص، من أعراض نادرة مثل آلام المعدة والغثيان والقيء وفقدان الشهية وفقدان السمع وآلام المفاصل.

وقال جانيش مانودهاني، إخصائي أمراض القلب في مومباي، لبلومبرج في يونيو/ حزيران، إنه شهد حالات متزايدة من الخثرات الدموية الدقيقة، وهي عبارة عن جلطات في الأوعية الدموية الصغيرة، شديدة لدرجة أن الغرغرينا تتطور، التي يمكن أن تهدد الحياة.

وأضاف: "لقد رأيت ثلاث إلى أربع حالات في العام الماضي بأكمله، والآن أصبح مريض واحد في الأسبوع".

هناك أيضًا مخاوف بشأن فاعلية اللقاحات الحالية ضد متغير دلتا، إذ أظهرت إحدى الدراسات أن جرعتين من شركة فايزر كانت فعالة بنسبة 88% ضد دلتا، مقارنة بنسبة 93% ضد سلالة ألفا التي نشأت في المملكة المتحدة.

أيضا وجدت إحدى الدراسات أن لقاح جونسون J&J قد يكون أقل فاعلية في محاربة دلتا أيضًا.

Delta-plus سلالة فرعية لمتغير دلتا كورونا





هناك متغير آخر أثار قلق علماء الفيروسات مؤخرًا وهو ما يُعرف باسم متغير Delta-plus، إذ وصفوه بأنه سلالة فرعية لمتغير دلتا، وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز"، ما يعني أنه يرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا المتغير ومن المحتمل أن يكون قد تطور منه.

يحتوي Delta-plus على طفرة بروتينية حددها الباحثون أيضًا في متغير بيتا، ومن المحتمل أن يكون المتغير قد نشأ في الهند لكنه انتشر الآن إلى أكثر من 12 دولة.

ومؤخرا، أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية (نسختها من CDC) أنها وثقت حالتين على الأقل من متغير Delta-plus، حسبما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست".



ويعتقد بعض الخبراء أن هذا المتغير أكثر قابلية للانتقال من متغير دلتا شديد الانتقال، على الرغم من أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد ذلك.

قال شهيد جميل، عالم الفيروسات ومدير مدرسة تريفيدي للعلوم البيولوجية في جامعة أشوكا في سونيبات، الهند: "إنه على الأرجح قادر على التهرب من المناعة".

لامدا Lambda بديل كورونا الخطير





وصنفت منظمة الصحة العالمية في 14 يونيو/ حزيران متغير "لامدا" Lambda، الذي نشأ في بيرو (C.37)، على أنه "متغير مثير الاهتمام".

ويشك بعض الخبراء في أنه قد يكون أكثر خطورة من سلالة "كوفيد-19" الأصلية، وهو ما يثير القلق حيث تم رصده في 29 دولة حول العالم.

تضررت بيرو، حيث نشأ المتغير، بشدة من الفيروس وتوفي نحو 596 من كل 100000 إصابة بكورونا، وهو ما يضاعف تقريبًا ثاني أكثر البلدان تضررًا من حيث الوفيات.

تم الإبلاغ عن البديل لأول مرة في أغسطس/ آب 2020، وبحلول ربيع عام 2021، كانت 97% من حالات كورونا في بيرو هي إصابات متغير Lambda.

قال بابلو تسوكاياما، عالم الأحياء الدقيقة في جامعة كايتانو هيريديا في بيرو، لصحيفة "نيويورك تايمز: "لا أعتقد أن لامدا سيكون أسوأ من أي من التحورات التي لدينا بالفعل، لكن كل ما في الأمر أننا نعرف القليل جدًا لدرجة ما يفسح المجال لكثير من التكهنات".

ألفا كورونا بديل أثار الذعر سابقا





في 14 ديسمبر/ كانون الأول 2020 تعرف العالم على متغير ألفا، الذي اكتشف لأول مرة في المملكة المتحدة وعرف باسم B.1.1.7، ما تسبب في تشديد قواعد الإغلاق ومراقبة الحدود داخل بريطانيا وبين البلدان الأخرى.

تم العثور على الفيروس بشكل متكرر في جنوب إنجلترا، وأكثر ما ميزه الباحثون هو عدد كبير من الطفرات التي تم أخذها وقدرت بنحو 23 تحولا من فيروس "كوفيد-19" الأصلي الذي ظهر من ووهان الصينية في أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2019.

ويعتقد العلماء أن لقاحات كورونا التي يتم توزيعها حاليًا لا تزال فعالة ضد هذا الإصدار من الفيروس ولا يوجد تغيير في شدة المرض مقارنة بالنسخة الأصلية.



ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، فإن هذا المتغير لديه القدرة على الانتشار بنسبة تتراوح بين 50 و70% أسرع من الأشكال السابقة للفيروس، ما يعني أننا قد نضطر إلى إغلاق عمليات الإغلاق وغيرها من التقنيات لمنع انتشاره.

وعلق نيل فيرجسون، أستاذ علم الأوبئة في إمبريال كوليدج لندن، في بيان: "البديل الجديد للفيروس ينتقل بشكل أكثر فاعلية بكثير من المتغير السابق، وهذا يعني أن إجراءات التحكم التي نجحت في الماضي لاحتواء الانتشار قد لا تعمل في المستقبل".

لا أحد يعرف على وجه اليقين ما الذي يجعل هذا البديل أكثر عدوى، إذ يعتقد البعض أنه قد يكون له سمات معينة تسمح للفيروس بدخول الخلايا البشرية بسهولة أكبر.

وتشير بعض الدراسات الأولية أيضًا إلى أن الأشخاص الذين لديهم البديل قد يكون لديهم نسخ أكثر من الفيروس تنتشر في آذانهم وأنوفهم وحناجرهم مقارنةً بالمصابين بالمتغيرات الأصلية أو المتغيرات الأخرى.

واعتبارًا من منتصف فبراير/ شباط 2021، تم اكتشاف متغير B.1.1.7 في أكثر من 70 دولة و 33 ولاية.

بيتا يشبه ألفا في الطفرات الجينية





بعد بضعة أيام من اكتشاف الجين الذي نشأ في المملكة المتحدة، ظهر متغير آخر يُعرف باسم "بيتا" في جنوب أفريقيا B.1.351، والذي يُظهر بعض الطفرات المماثلة.

ووجدت الأبحاث أن هذا البديل أصبح أيضًا أكثر هيمنة من المتغيرات السابقة في جميع أنحاء البلاد ليحل محل الإصدارات الأخرى تقريبًا في مقاطعات إيسترن كيب وكوازولو ناتال.

متغير بيتا لا يعني بالضرورة أن الناس سيصابون بمرض أكثر، ولكن من المؤكد أنه يبدو أكثر قابلية للانتقال، إذ أظهرت دراسة حديثة أنه ليس له دليل على إثارة أعراض سريرية غريبة.

وقال ريتشارد ليسيلز، الباحث الإكلينيكي في مركز أفريقيا لدراسات الصحة والسكان، لوكالة أسوشيتيد برس: "لسنا عاجزين في مواجهة هذا البديل، ويمكننا تغيير سلوكنا لتقليل فرص انتشار الفيروس".

يشعر بعض العلماء بالقلق من أن بيتا قد يكون أكثر مقاومة للقاحات الحالية الموجودة في مكانها بسبب التعديلات الواسعة في البروتينات الشوكية، إذ تستخدم لقاحات mRNA COVID-19 الحالية هذه البروتينات الشائكة كأداة لتعليم أجسامنا التعرف على الفيروس ومكافحته.

واعتبارًا من يونيو/ حزيران 2021، تم تلقيح أقل من 1% من سكان جنوب أفريقيا، التي ظهرت بها هذه النسخة المتحورة.