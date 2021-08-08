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شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أهمية تحليل فيتامين أ والأعراض التى تدل على نقصه فى جسمك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعد فيتامين أ من أهم المركبات التي لابد من تناولها لتعزيز صحة الجسم وتقوية المناعة، نظرا لأنه من العناصر الغذائية المهمة، فى سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أهمية إجراء تحليل فيتامين أ وأعراض نقص هذا الفيتامين فى الجسم، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".
أهمية تحليل فيتامين أ
أعراض تشير إلى نقص فيتامين أ فى جسمك تتطلب إجراء التحليل
قد يطلب إجراء اختبار فيتامين أ عندما تكون لديك علامات وأعراض تشير إلى نقص فيتامين أ أو إذا كان لديك سوء تغذية عام تتضمن هذه العلامات والأعراض:
- جفاف العين والجلد والشعر.
- القرح وتلف القرنية، الطبقة الخارجية من مقدمة العين التي تغطي القزحية والبؤبؤ.
- سماكة الجلد.
- بقع رمادية على بطانة العين.
- التهابات متكررة.
- فقر دم.
ماذا تعني نتيجة تحليل فيتامين أ؟
يعني مستوى فيتامين (أ) الطبيعي في الدم أن لديك حاليًا ما يكفي من هذا الفيتامين، لكنه لا يشير إلى مقدار ما قمت بتخزينه في الاحتياطي، سيحافظ الجسم على الدم عند مستوى مستقر نسبيًا حتى تنخفض المخازن، تعني نتيجة اختبار الدم المنخفضة أنك تفتقر إلى ما يكفى، هذا يمكن أن يؤدي إلى العمى الليلي ، من بين مضاعفات أخرى.
كما أيضا عادة ما يعني ارتفاع مستوى فيتامين (أ) في الدم يمكن أن يترسب في أجزاء أخرى من الجسم، مما يؤدي إلى حدوث تسمم، يمكن أن يؤدي تناول الكثير من فيتامين أ ، عادة من المكملات الغذائية أو بعض الأدوية ، إلى الدوخة والصداع والغثيان، في الحالات الخطيرة ، يمكن أن يؤدي إلى غيبوبة ومهدد للحياة، عند النساء الحوامل ، يمكن أن يؤدي تناول الكثير من فيتامين أ إلى تشوهات خلقية عند أطفالهن.