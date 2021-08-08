اعرف أهمية تحليل فيتامين أ والأعراض التى تدل على نقصه فى جسمك

القاهرة - سامية سيد - يعد فيتامين أ من أهم المركبات التي لابد من تناولها لتعزيز صحة الجسم وتقوية المناعة، نظرا لأنه من العناصر الغذائية المهمة، فى سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أهمية إجراء تحليل فيتامين أ وأعراض نقص هذا الفيتامين فى الجسم، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

يستخدم اختبار فيتامين أ للمساعدة في تشخيص نقص هذا الفيتامين لدى الأشخاص الذين يعانون من علامات وأعراض مختلفة، مثل العمى الليلي، أو الأشخاص المعرضين لخطر نقص هذا الفيتامين، وفي بعض الأحيان ، يمكن استخدام الاختبار لاكتشاف المستويات السامة الناتجة عن استهلاك كميات كبيرة من مكملات فيتامين أ.

ماذا تعني نتيجة تحليل فيتامين أ؟

يعني مستوى فيتامين (أ) الطبيعي في الدم أن لديك حاليًا ما يكفي من هذا الفيتامين، لكنه لا يشير إلى مقدار ما قمت بتخزينه في الاحتياطي، سيحافظ الجسم على الدم عند مستوى مستقر نسبيًا حتى تنخفض المخازن، تعني نتيجة اختبار الدم المنخفضة أنك تفتقر إلى ما يكفى، هذا يمكن أن يؤدي إلى العمى الليلي ، من بين مضاعفات أخرى.

كما أيضا عادة ما يعني ارتفاع مستوى فيتامين (أ) في الدم يمكن أن يترسب في أجزاء أخرى من الجسم، مما يؤدي إلى حدوث تسمم، يمكن أن يؤدي تناول الكثير من فيتامين أ ، عادة من المكملات الغذائية أو بعض الأدوية ، إلى الدوخة والصداع والغثيان، في الحالات الخطيرة ، يمكن أن يؤدي إلى غيبوبة ومهدد للحياة، عند النساء الحوامل ، يمكن أن يؤدي تناول الكثير من فيتامين أ إلى تشوهات خلقية عند أطفالهن.