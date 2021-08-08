شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى السكرى.. تعرف على أفضل أنواع الدايت لإنقاص وزنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الحفاظ على وزن صحي هدفًا مهمًا إذا كنت مصابًا بداء السكري من النوع الأول، فالسمنة عامل خطر رئيسي لتطوير مقاومة الأنسولين، وعقبة رئيسية أمام تحقيق التحكم في نسبة السكر في الدم على المدى الطويل، ويمكن أن يكون إنقاص الوزن ترياقًا فعالًا، حيث أظهرت إحدى الدراسات أن فقدان 16٪ من الوزن الزائد يمكن أن يؤدي إلى تنظيم معدلات السكر فى الدم ومساعدة مرضى السكري، وبحسب ما نشره موقع " clevelandclinic" نتعرف على أفضل الأنظمة الغذائية لإنقاص الوزن إذا كنت مصابًا بداء السكري.

أربعة أنظمة غذائية لإنقاص الوزن لمرضى السكرى

1- ريجيم داش

ريجيم " داش" غنى بالفواكه والخضروات والحبوب وقليل الدهون والسكر والصوديوم، على سبيل المثال، في خطة DASH التي تحتوي على 1600 سعرة حرارية في اليوم ، يمكنك أن تأكل:

الحبوب مثل الأرز البني أو دقيق الشوفان، والخضار والفاكهة ومنتجات الألبان ، اللحوم، المكسرات أو البذور أو الفول أو العدس ثلاث حصص أسبوعياً.

2- ريجيم البحر الأبيض المتوسط

يعتمد النظام الغذائي المتوسطي على أسلوب حياة أكثر من كونه "نظامًا غذائيًا"، حيث يعتمد على طريقة تناول الطعام في اليونان وجنوب فرنسا وإيطاليا، أنه قائم على تناول الكثير من الخضار والمكسرات والدهون الصحية.

يجب أن تحصل على غالبية السعرات الحرارية من الأطعمة النباتية مثلل:

الحبوب الكاملة.

الخضار والفواكه (2 كوب على الأقل من كل يوم).

تناول الفاصوليا بدلًا من البروتين الحيواني عدة مرات في الأسبوع.

أضف منتجات الألبان عدة مرات في اليوم.

يمكنك تناول الدهون الصحية كل يوم ، مثل الموجودة في الأفوكادو والمكسرات والبذور وزيت الزيتون، تناول الأسماك والمأكولات البحرية أسبوعيًا، اختر البيض والدواجن أكثر من اللحوم الحمراء، قلل من تناول الحلويات لمرات قليلة فقط كل أسبوع.

3- ريجيم النظام الغذائى النباتى:

خطط النظام الغذائي النباتي قائمة على تجنب تناول اللحوم، ولكنه يسمح بأطعمة مثل البيض والجبن.

4- نظام غذائي منخفض الدهون

يتضمن هذا النظام تناول مصادر البروتين الخالية من الدهون ، بما في ذلك الفول والعدس، يبلغ إجمالي الدهون التي تستهلكها حوالي 30٪ سعرات حرارية من الدهون، بينما تبلغ نسبة الدهون المشبعة 10٪ أو أقل، يجب أن تأتي نصف الحبوب اليومية على الأقل من الحبوب الكاملة، يجب عليك أيضًا أن تأكل:

خضروات.

الفاكهة.

اختيارات الألبان قليلة الدسم.

المكسرات والبذور والزيوت قليلة التشبع.

وحذرت أخصائية التغذية أندريا دن، من الأنظمة الغذائية التي تعتمد خفض الكربوهيدرات والصيام المتقطع، موضحة أن هذه الأنظمة يمكن أن تعرض مرض السكرى لمشاكل صحية خطيرة .

الأنظمة الغذائية التي يجب تجنبها:

1- ريجيم منخفض أو خالى من الكربوهيدرات

قد يؤدي استخدام الأنسولين أو تناول السلفونيل يوريا (فئة من الأدوية الخافضة لسكر الدم) مع تجنب الكربوهيدرات إلى تعريضك لخطر انخفاض نسبة السكر في الدم، وإذا كنت تتناول جرعة ثابتة من الأنسولين ، فقد تحتاج إلى تناول الكربوهيدرات باستمرار لتجنب انخفاض نسبة السكر في الدم، إذا كنت ترغب في اتباع هذا النوع من النظام الغذائي لفقدان الوزن ، استشر طبيبك أولاً.

2 -الصيام المتقطع وتقليل السعرات الحرارية

أي نظام غذائي يشجع على الصيام لفترات طويلة يمكن أن يسبب انخفاض نسبة السكر في الدم، حتى إذا كنت لا تتناول أدوية السكري ، فمن المهم الحفاظ على أنماط أكل ثابتة لإدارة الوزن والتحكم في نسبة السكر في الدم، انتبه إلى مقدار ما تأكله في أي وقت لتجنب ارتفاع نسبة السكر في الدم.

أي نظام غذائي لفقدان الوزن ينذر بتناول كمية منخفضة جدًا من السعرات الحرارية (800 سعر حراري أو أقل في اليوم) يمكن أن يزيد أيضًا من خطر انخفاض نسبة السكر في الدم وانخفاض كتلة العضلات.