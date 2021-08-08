شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى أخطر الأعراض التى تلاحق طفلك المصاب بعدوى كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح الأطفال من بين الفئات العمرية المهددة أيضًا بالإصابة بعدوى كورونا، فى ظل ظهور المتغيرات الجديدة التى قلبت الموزاين وأحدثت تغيرات كبيرة فى الأعراض والمضاعفات الناتجة عن الفيروس، ولم يكن الأطفال بمنأى عن هذا الخطر، خاصة بعد أن كشفت دراسة صادرة عن كلية كينجز كوليدج لندن، نشرها موقع إكسبريس عن إصابة بعض الأطفال بما يسمى " كوفيد الطويل"، وهى حالة مرضية تلاحق مصابى فيروس كورونا حتى بعد التعافى.

وأوضح الباحثون، أن هناك بعض العلامات التى تدل على إصابة طفلك بكوفيد الطويل، حيث يعانى 400 الف بالغ من متلازمة كوفيد الطويل منذ أكثر من عام، كما تبين أن هناك أكثر من 34000 طفل قد يعانون أيضًا من هذه المتلازمة.

ووفقًا لمسح أجراه مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، كشف أن متلازمة كوفيد الطويلة أثرت على 11000 طفل تتراوح أعمارهم بين عامين و 11 عامًا، ونحو 23000 طفل تتراوح أعمارهم بين 12 و 16 عامًا، والتى شملت مجموعة واسعة من الأعراض بما في ذلك آلام العضلات وضباب الدماغ والتعب.

وحدد الباحثون، أربعة أعراض تعد الأكثر انتشارًا في الأطفال المصابين بمتلازمة كوفيد الطويلة الذين يعانون من أعراض طويلة الأمد، استنادًا على بيانات شملت مجموعة من الأطفال تتراوح أعمارهم بين 5 و 17 عامًا .

ووجدت الدراسة، أن واحدًا من كل 20 طفلًا مصابًا يعانى من متلازمة كوفيد الطويل لمدة لم تقل عن اربعة أسابيع أو أكثر، وشملت تلك الأعراض الصداع والتعب والتهاب الحلق وفقدان حاسة الشم.

ولاحظ الباحثون، أن 84 % من الأطفال المصابين بمتلازمة كوفيد الطويلة يعانون من التعب، و78 % يعانون من الصداع، و فقدان حاسة الشم، و74% يعانون من التهاب الحلق.

وإشارت الدراسة، إلى أن من الأعراض الأكثر شيوعًا بين الأطفال والتى استمرت لمدة 8 أسابيع هي فقدان حاسة الشم، والصداع، كما تبين أن الأطفال الأكبر سنًا كانوا أكثر عرضة للإصابة بأعراض أطول من أولئك الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا.