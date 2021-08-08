صحة ورشاقة

ريجيم النظارات الشمسية أغرب أنواع الدايت لخسارة الوزن والتحكم فى شهيتك

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القاهرة - سامية سيد - تتعدد الحيل والحميات الغذائية التى يتبعها الكثير من الأشخاص الذين يعانون من السمنة والوزن الزائد من أجل خسارة الدهون وتحقيق حلم الرشاقة فى أسرع وقت، ومن بين أغرب أنواع الريجيم التى ظهرت كانت ريجيم النظارات الشمسية، وهو ابتكار يابانى يعتمد على ارتداء نوع معين من النظارات الشمسية التى تساعدك لإنقاص الوزن بأمان.

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وطبقا لتقرير نشر فى موقع insidr، دايت النظارات الشمسية يعتمد على ارتداء نظارات شمسية ذات عدسات زرقاء تمكنك من رؤية الطعام أمامك باللون الأزرق، مما يخفض شهيتك وبالتالى يجعلك تتناول كميات قليلة من الطعام وفقدان الوزن.

وأكد التقرير، أن هذا الريجيم يعتمد على توفير مناخ مناسب يسيطر على شهيتك خاصة لدى بعض الأشخاص الذين لم يملكوا الإرادة الكافية للتحكم فى كميات الطعام التى يتم تناولها على مدار اليوم.

واستند الباحثون فى هذه الحمية الغذائية إلى بعض الأدلة العلمية التى أكدت أن النظارات الشمسية والعدسات الزرقاء تعمل على تهدئة مركز الشهية في الدماغ مقارنة باللون الأحمر الذي ينشط الشهية.

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ويعد ريجيم النظارات الشمسية من أغرب و الأنظمة الغذائية ، لأنه يعتمد على شراء تلك النظارات التى صممت خصيصا لهذا الغرض، والتى تصل تكلفتها نحو 19 دولار.

يسهم ريجيم النظارات الشمسية فى تقليل رغبتك تجاه الطعام المقدم اليك، وبالتالى تتناول اقل كمية ممكنة مما يساعدك فى خسارة وزنك والتحكم به والحصول على جسم مثالي.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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