نصائح عند حساب أيام التبويض

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 أغسطس 2021 01:49 مساءً - أيام التبويض هي الأيام التي تكون فيها المرأة مستعدة لحدوث الحمل في حال حدوث العلاقة الزوجية خلالها، ولكن معظم النساء لا يعرفن متى تكون فترة التبويض لديهن، ولذلك فأنت بحاجة لبعض النصائح لحساب أيام التبويض والتعرف عليها من أجل رفع فرص حدوث الحمل، والدكتورة سميحة خليل طبيبة الأسرة تساعدك بالخطوات الآتية وهذه النصائح لأسهل طريقة لحساب أيام التبويض في حديث لسيدتي.

علامات التبويض

تظهر بعض الأعراض الخفيفة

يمكن الشعور بعلامات التبويض بعد انتهاء الدورة الشهرية وتكون متمثلة في ارتفاع طفيف في درجة الحرارة، وبعض الوجع في منطقة الحوض.

في حال كانت الدورة تأتي كل 28 يوم للمرأة فيوم التبويض عندها يبدأ في اليوم الرابع عشر من الدورة الشهرية.

يمكن أن تتم العلاقة الزوجية لمدة يومين أو أسبوع بمعدل مرة كل يوم ابتداء من اليوم الرابع عشر لبداية الدورة الشهرية.

في حال المرأة التي تكون دورتها كل 30 يوم مثلاً، ففي هذه الحالة فيتم الحساب العكس، فقومي بطرح 14 يوماً قبل موعد الدورة الشهرية المقبلة فتكون هي بداية أيام التبويض عندك.

في حال كانت الدورة غير منتظمة فلا يمكن حساب يوم التبويض، ولكن يمكن متابعة درجة حرارة جسمك قبل النهوض من الفراش، ففي حال ارتفاع الحرارة قليلاً فتكون تلك أيام تبويضك ويجب حدوث العلاقة الزوجية فيها مرة كل يوم.

متى يكون حساب التبويض خاطئاً؟

في حال كان لديك دورة شهرية غير منتظمة.

في حال عانت المرأة من تكرر حالات الاجهاض.

وفي حال كانت تعاني من تكيس المبايض.

تقدم عمر المرأة وصغر سنها يلعبان دوراً في عدم دقة حساب أيام التبويض.

خضوع المرأة لعلاج هرموني طويل من أجل رفع فرص الحمل.

نصائح لكي يكون التبويض منتظماً

يجب أن تحصلي على صحة عامة جيدة