هل لديك حساسية الحليب؟ هذه الأغذية تمنحك ما يجتاجه جسمك من الكالسيوم

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 أغسطس 2021 01:11 مساءً - يعمل الكالسيوم على بناء عظام وأسنان قوية، وإرسال واستقبال الإشارات العصبية، وتقلص العضلات، وإفراز الهرمونات، ومنع تجلط الدم، والحفاظ على نبضات قلب طبيعية، حسب مقال لموقع “هيلث شوتس” الطبي.

وتعد منتجات الألبان من أغنى المصادر بالكالسيوم، ولكن يرى الخبراء أنه عند المعاناة من حساسية الحليب يمكن استبدال العديد من المصادر الأخرى بهذه المنتجات مثل:

1. دقيق الشوفان:

يحتوي نصف كوب من الشوفان على أكثر من 200 مغم من الكالسيوم، كما يعتبر مثاليا لفقدان الوزن.

2. بذور الشيا:

يمكن إضافة بذور الشيا إلى العصائر أو الزبادي، حيث تحتوي ملعقتان كبيرتان من بذور الشيا على 179 مغم من الكالسيوم.

3. حليب الصويا:

يعتبر حليب الصويا بديلا أكثر صحة، حيث يحتوي حليب الصويا على ما يصل إلى 500 مغم من الكالسيوم في الوجبة.

4. التوفو:

يحتوي التوفو أو خثارة الفول على كمية قليلة من الكالسيوم، ولكنه يعد مصدرا جيدا للبروتين وجميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة.

5. بذور عباد الشمس:

يحتوي كوب واحد من حبات بذور الشمس على 109 مغم من الكالسيوم، كما أنه غني بالبروتين والدهون الصحية ومضادات الأكسدة.

6. البروكلي:

يستحق البروكلي كل الاهتمام، فهو غني بالكالسيوم والألياف والبروتين والحديد والبوتاسيوم والسيلينيوم والمغنيسيوم، بالإضافة إلى فيتامينات “A”، “C”، “E”، “K”، ومجموعة فيتامين “B” بما في ذلك حمض الفوليك.

7. البرتقال:

يعتبر الخبراء البرتقال من أكثر الفواكه الغنية بالكالسيوم، حيث أن برتقالة واحدة بوزن 150 جم تحتوي على حوالي 60 مجم من الكالسيوم.

8.اللفت:

يوفر 2 كوب من اللفت حوالي 180 ملغ من الكالسيوم، كما انه غني جدا بفيتامين ” C”و ” K”و حمض الفوليك والمنغنيز.

9. الفاصوليا:

تعزز الفاصوليا قوة الكالسيوم، حيث يحتوي كوب من الفاصوليا البيضاء على كمية من الكالسيوم بمقدار191 مجم، أي أكثر من نصف كوب من الحليب الذي يحتوي على 149 مجم من الكالسيوم.

10. فيتامين “D”:

تظهر بعض الدراسات أن للكالسيوم، إلى جانب فيتامين”D”، فوائد تتجاوز صحة العظام، حيث يحمي من السرطان والسكري وارتفاع ضغط الدم، كما يساعد فيتامين “D” الجسم على امتصاص الكالسيوم وتخزينه.