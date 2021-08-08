فوائد “مذهلة” للمانجو على صحتنا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 أغسطس 2021 01:11 مساءً - بخلاف طعمها اللذيذ الذي يحبه الصغار والكبار، لفاكهة المانجو فوائد صحية عديدة فهي تحتوي على مضادات للأكسدة وتقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

والمانجو مصدر لفيتامين ”سي“، ومليء بالألياف، ومتعدد الاستخدامات بشكل كبير بغض النظر عن كيفية تقطيعه رغم أن التقطيع أسهل مما تعتقد.

وبحسب دراسة نشرها موقع ”ويب ميد“ الطبي الأمريكي إليك الفوائد الرئيسة لهذه الفاكهة المشمسة وكيفية تخزينها وتقطيعها وتناولها.

مليئة بالألياف

المانجو هي ثمرة شجرة دائمة الخضرة وتعتبر ثمرة نواة، أو فاكهة ذات نواة، بسبب بذورها.

واحدة من فوائدها العديدة أنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان اذ يحتوي الكوب الواحد على 2 غرام – 7% من القيمة اليومية الموصى بها – لمساعدتك على إدارة الإمساك والشعور بالشبع لفترة أطول.

فيتامين سي

كوب واحد من المانجو يحتوي على 70% من الكمية اليومية الموصى بها. وإضافة إلى تعزيز جهاز المناعة، يساعد فيتامين سي على تنشيط الكولاجين الذي يعتبر لبنة لبشرتك وعظامك وشعرك وعضلاتك. كما أنه يساعدك على امتصاص الحديد الذي يستخدمه جسمك لإنتاج البروتين لخلايا الدم الحمراء.

فيتامين أ

تلقى 25% من احتياجاتك اليومية عندما تضع كوبا واحدا من المانجو المجمد في عصيرك. لا يدعم فيتامين أ نظام المناعة فحسب، بل إنه ضروري _أيضا_ لعينيك ورؤيتك ويساعد قلبك ورئتيك وكليتيك على العمل بشكل جيد.

مضادات الأكسدة

هناك ستة أنواع شائعة من المانجو وكل منها يحتوي على مضادات الأكسدة. أنت بحاجة إليها لحماية خلاياك من الجذور الحرة، والجزيئات التي يصنعها جسمك عندما يكسر الطعام أو يتعرض لعناصر ضارة مثل: دخان التبغ، والإشعاع.

حساسية المانغو

ما لم تكن لديك حساسية فموية تجاه جميع الفواكه والخضراوات النيئة، فربما لا تعاني من حساسية تجاه لب المانجو. لكنك قد تتفاعل مع ”urushiol“، المركب الكيميائي الموجود في اللبلاب السام والبلوط والسماق وجلد المانغو. يظهر في معظم الحالات على شكل أكزيما تماس أو طفح جلدي بالقرب من فمك. يمكن أن يحدث بعد يومين من تناول المانجو.

لا تتجنب السكر

كوب واحد من المانغو يحتوي على 22 غراما من السكر الطبيعي. ولكن نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف، يدخل السكر إلى مجرى الدم ببطء ولا يسبب ارتفاعا كبيرا. إذا كنت تحاول مراقبة كمية السكر التي تتناولها، فقم بإرفاق المانجو بالدهون أو البروتين، مثل: الأفوكادو، أو السمك، لان ذلك يساعد على إبطاء الامتصاص.

كيفية التخزين

إذا كانت المانجو ناضجة بالفعل ولا تخطط لأكلها على الفور، ضعها في الثلاجة لإبطاء العملية. لتنضج مانغو صلبة، احفظها في مكان بارد ومظلم – مثل حجرة المؤن – أو في كيس على المنضدة. إذا تم تقطيع المانغو، قم بتخزينها في الثلاجة لدرء البكتيريا التي يمكن أن تسبب التسمم الغذائي.

كيفية تقطيعها

تقطيعها اسهل مما تعتقد. فقط اقطع جانبا على يمين البذرة، ثم اقطع جانبا على يسار البذرة. بعدها اقطع جسد الثمرة من كل جانب دون قطع الجلد بالكامل، واستخرج الشرائح بملعقة.

صلصة المانجو

المانجو مثالية لنسخة حلوة من الصلصة. يُمزج المانغو المقطّع مع الطماطم المفرومة والخيار والبصل والكزبرة وعصير الليمون. ويمكن أن يتبل بالملح أو الفلفل أو مسحوق الفلفل الحار. أضفه إلى وعاء الحبوب أو فوق سندويشات التاكو.

المانغو والموز

اخلط كوبا من قطع المانغو مع نصف موزة ونصف كوب حليب وكوب ثلج. أضف ملعقة صغيرة من العسل للحلاوة أو ملعقة كبيرة من زبدة الجوز للبروتين.