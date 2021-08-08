شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث فى جسمك عند تناول الكركم يوميا؟.. يساعد فى إنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكركم يعد من التوابل ذات الفوائد العديدة التي تحل على الجسم عند تناوله باستمرار، فهو يحتوي على مادة الكركمين التي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات، وهذا ما يجعله مفيدا للجسم بشكل ملحوظ، ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع "thehealthy"، سنتعرف على كل الفوائد الصحية التي تحل علي الجسم عند تناول الكركم يوميا، ومنها:

ماذا يحدث فى جسمك عند تناول الكركم يومياً-التخلص من الوزن الزائد

الكركم يعد من التوابل التي تحتوي علي مادة الكركمين التي تساعد بشكل كبير في التخلص من الوزن الزائد، نتيجة لتنظيم التمثيل الغذائي الجيد وزيادة حرق الدهون في الجسم، ولذا نصح التقرير بضرورة وضع الكركم علي الطعام، والمشروبات للحصول علي فوائده.

-التقليل من ألم التهاب المفاصل

نظرا لاحتواء الكركم علي مضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات، فهذا يجعله خيرا جيدا لمرضي التهاب المفاصل، فتناوله يقلل من الشعور بالألم والتورم في المفاصل.

- تحسين المزاج

هل تعلم أن تناولك للكركم يساهم بشكل كبير في شعورك بمزاج جيد، ويقلل فرص إصابتك بالإكتئاب والقلق، ولذا عليك تناول الكركم يوميا للحصول علي مزاج جيد.

-تنظيم نسبة السكر في الدم

مادة الكركمين التي يحتويها الكركم تساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم وخاصة مرضي السكر من النوع الثاني، ولذا تناولها يوميا.

-يقلل فرص الإصابة بمرض الزهايمر

أشار التقرير إلى أن الأشخاص الذين يعيشون في الهند نسبة إصابتهم بمرض الزهايمر قليلة والسبب هو تناولهم للكركم يوميا، كما أن الأبحاث الحديثة أثبتت أن الكركم يقلل فرص الإصابة بالزهايمر نتيجة لإحتوائه علي مادة الكركمين التي تساعد علي تقليل فرص الإصابة بتليف في الخلايا العصبية بالمخ، وتقوية الذاكرة.

-تقليل فرص الإصابة بمرض السرطان

نظرا لاحتواء الكركم علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة، فهذا يجعله خيرا قوية لتناوله يوميا لتقليل فرص الإصابة بمرض السرطان، وتقوية الجهاز المناعي، ولذا عليك تناوله يوميا.