أرامكو تعلن عن نتائج مالية قوية في النصف الأول.. إليك الأرقام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قفز إجمالي مبيعات الشركة (الإيرادات) بنسبة 67.55% خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 584.43 مليار ريال (155.84 مليار دولار).

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو" عن نتائج مالية قوية خلال فترة النصف الأول من العام الجاري، مستفيدة من تحسن الطلب على الخام والمشتقات عالميا، وتعافي الأسواق من جائحة كورونا.

وقالت الشركة في إفصاح للبورصة السعودية (تداول) وحصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، أن صافي ربح الشركة في النصف الأول 2021، بلغ 176.91 مليار ريال (47.17 مليار دولار أمريكي).

وصعدت أرباح أرامكو بنسبة 103.1% على أساس سنوي، صعودا من 87.1 مليار ريال (23.22 مليار دولار أمريكي) في الفترة المقابلة من العام الماضي 2020.

وقفز إجمالي مبيعات الشركة (الإيرادات) بنسبة 67.55% خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 584.43 مليار ريال (155.84 مليار دولار)، مقارنة مع 348.8 مليار ريال (93 مليار دولار) على أساس سنوي.

وخلال الربع الثاني 2021، بلغ صافي الربح 95.47 مليار ريال (25.46 مليار دولار) للربع الثاني من عام 2021، مقارنة مع 24.62 مليار ريال (6.57 مليار دولار) للربع ذاته من 2020.



وأرجعت أرامكو الأداء القوي إلى ارتفاع أسعار النفط الخام، وتحسن هوامش أرباح أعمال التكرير والكيميائيات، وتوحيد نتائج أعمال سابك، وقابل ذلك جزئيا انخفاض حجم مبيعات النفط الخام، وارتفاع الريع على إنتاج النفط الخام.

كما أرجعت الأرباح إلى مكاسب حركة المخزون وتوحيد نتائج أعمال سابك، وقابل ذلك جزئيا انخفاض حجم مبيعات النفط الخام، وارتفاع الريع على إنتاج النفط الخام.

وقال أمين ناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو في بيان إن نتائج الربع الثاني تعكس انتعاشا قويا في الطلب على الطاقة في مختلف أنحاء العالم، وإن الشركة تدخل النصف الثاني من العام الحالي بقدر أكبر من المرونة مع اكتساب الانتعاش العالمي زخما.

وتوقع الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، تعافيا للطلب العالمي على النفط وينتظر أن يبلغ 99 مليون برميل يوميا بحلول نهاية العام، مضيفا أن النمو سيستمر فيما بعد.

وقال للصحفيين في اتصال عقب إعلان الشركة في وقت سابق اليوم نمو الأرباح لنحو أربعة أمثالها في الربع الثاني إنها لازلت تعمل على زيادة طاقة الإنتاج إلى 13 مليون برميل يوميا.

وتعتبر شركة أرامكو أكبر شركة نفط في العالم، ولديها قدرة فورية على إنتاج 10 ملايين برميل من النفط الخام، كما أنها صاحبة أدنى تكلفة إنتاج لبرميل النفط بمتوسط 2.5 دولار.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2019، بدأت سوق الأسهم السعودية التداول على أسهم شركة النفط الأكبر في العالم أرامكو، حيث ارتفعت قيمة السهم حينها بنسبة 10% عند مطلع اليوم الأول من التداول، ليبلغ سعر السهم 35.2 ريال، أي 9.39 دولار.

وتقدر البورصة السعودية (تداول) قيمة شركة النفط العملاقة بحوالي 1.9 تريليون دولار، وهو رقم قريب جدا من تقييم الـ2 تريليون دولار الذي كانت تطمح له الحكومة السعودية، عندما أعلنت عن اكتتاب أرامكو لأول مرة.

وطرحت "أرامكو"، أكبر شركة نفط في العالم، 1.5% من أسهمها في سوق الأسهم المحلية، أي 3 مليارات سهم، منها 0.5% للأفراد (مليار سهم)، و1% للمؤسسات.