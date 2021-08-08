شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو ارتجاع المريء وهل يرتبط ظهوره بمرض الربو؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الارتجاع المعدي المريئي من المشاكل الصحية التي يتعرض لها الكثيرون وتسبب الإزعاج والألم وعدم القدرة على تناول الطعام، وقد أظهرت بعض الدراسات وجود علاقة قوية بين الإصابة بارتجاع المريء ومرض الربو، وحسب ما ذكره موقع clevelandclinic فهناك أكثر من 75٪ من المصابين بالربو يعانون من ارتجاع المريء وهم أكثر عرضة للإصابة بالارتجاع المعدي المريئي مرتين مثل الأشخاص غير المصابين بالربو، وقد يؤدي الارتجاع المعدي المريئي إلى تفاقم أعراض الربو، وقد تؤدي أدوية الربو إلى تفاقم مرض الارتجاع المعدي المريئي، ولكن علاج الارتجاع المعدي المريئي غالبًا ما يساعد في تخفيف أعراض الربو.

وتتمثل الأعراض الرئيسية لارتجاع المرئ فى حرقة المعدة المستمرة والحموضة ويعاني بعض الأشخاص من ارتجاع المريء دون حدوث حرقة في المعدة، وبدلاً من ذلك فإنهم يعانون من ألم في الصدر، وبحة في الصوت في الصباح أو صعوبة في البلع قد تشعر أن لديك طعامًا عالقًا في حلقك، أو وكأنك تختنق أو أن حلقك ضيق يمكن أن يسبب ارتجاع المريء أيضًا السعال الجاف ورائحة الفم الكريهة.

يمكن لأي شخص في أي عمر أن يصاب بالارتجاع المعدي المريئي ، لكن البعض قد يكون أكثر عرضة لخطر الإصابة به وتزداد احتمالية إصابتك بشكل من أشكال ارتجاع المريء (خفيف أو شديد) بعد سن الأربعين.

تزداد احتمالية إصابتك بارتجاع المرئ أيضًا إذا كنت:

-تعانى زيادة الوزن أو السمنة.

-حامل.

-التدخين أو التعرض بانتظام للتدخين غير المباشر.

-تناول بعض الأدوية التي قد تسبب ارتجاع المريء.