شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أطعمة صحية يجب إدراجها فى نظامك الغذائى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تبحث عن الأطعمة الصحية، التى توفر لك العناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم للحفاظ على صحته وتزويده بالطاقة وتعزيز شعوره بالراحة، فما عليك إلا إضافة قائمة بثمانية أطعمة خارقة وغنية بالفيتامينات والمعادن إلى نظامك الغذائى الصحى، فاتباع نظام غذائى متوازن يساعد فى تقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة بما فى ذلك أمراض القلب ومرض السكرى من النوع الثانى، كما يساهم فى التقليل من خطر الإصابة بالسمنة وزيادة الوزن، بحسب ما نشره موقع " milwaukeemag".

1-الخضراوات الورقية

بدءًا من الكرنب إلى خضار البنجر، ومن السبانخ إلى اللفت، فإن هذه الخضروات مليئة بالفيتامينات (A و C و E وK)، وتشمل العناصر الغذائية الأخرى مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم والحديد.

2-الزنجبيل:

تعمل هذه الجذور على مواجهة آثار الضغوطات في الجسم ودعم جهاز المناعة.

3-أطعمة البروبيوتك

هي أطعمة تساهم في تخمرها عوامل النمو الميكروبي أو التحول الأنزيمي لمكونات الغذاء مثل المخللات والزبادي، وتشمل فوائدها المساعدة على الهضم وزيادة كمية البكتيريا النافعة في الأمعاء.

4-سمك السلمون:

مصدر رائع للبروتين وأوميجا 3 (والذي قد يحسن الأداء الإدراكي)، لكنه أيضًا مصدر غني بفيتامين (د) والزنك والسيلينيوم المعززين للمناعة ، والذي ينظم هرمونات الغدة الدرقية، كما أنه يحتوي على حمض التريبتوفان الأميني الذى يساعد على النوم.

5- الأفوكادو:

على الرغم من أن 77 ٪ من السعرات الحرارية تأتي من الدهون ، إلا أن معظمها عبارة عن أحماض دهنية أحادية غير مشبعة صحية للقلب ويعرف أيضًا باسم حمض الأوليك ، والذي يُعتقد أنه يقلل الالتهاب وقد يساعد في مكافحة السرطان.

6-الحبوب :

سواء كنت تتحدث عن الكينوا المعروفة أو الفارو الأكثر غرابة ، فهذه المواد الغذائية تحتوي على نسبة أعلى من البروتين وأوميجا 3 وفيتامين ب والزنك من الحبوب المكررة مثل الأرز الأبيض.

7-الشاي الأخضر:

هناك الكثير مما يعجبك في الشاي الأخضر ، من بين الفوائد المحتملة تحسين وظائف المخ وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وتقليل فرص الإصابة بمرض السكري من النوع 2، والشاي الأخضر مليء أيضًا بمضادات الأكسدة ، مما قد يقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

8- البذور:

منها بذور الشيا ، وتحتوى على البروتين والألياف وأحماض أوميجا 3 الدهنية الصحية للقلب ، والتي توفر الطاقة والعناصر الغذائية اللازمة للقلب والرئتين والجهاز المناعي.