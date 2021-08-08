في فترة الطقس الحار.. تعرفوا على عوارض التجفاف في الجسم

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

يعتبر شرب الماء حاجة أساسية وملحة لسلامة الجسم وفقدان الوزن، يجب التنبه إلى الإشارات التي تدل على التجفاف، أي فقدان الجسم للماء والأملاح المعدنية في فترة الطقس الحار، وارتفاع درجات الحرارة، أو أثناء ممارسة الرياضة.

عوارض التجفاف

– اشتهاء السكر لأن الكبد يواجه صعوبة في تحويل “الغلوكوجين إلى غلوكوز”، وبالتالي تكون مستويات الغلوكوز في الدم أقل بكثير، ما يسبب الرغبة الشديدة في تناول السكر.

– عيون جافة بسبب كمية الدموع غير الكافية التي تساهم في ترطيب العينين.

– رائحة الفم الكريهة ناتجة عن نقص في كمية اللعاب في الفم، ما يساهم في تكاثر البكتيريا.

وسيلة بسيطة وسهلة للتحقق من التجفاف:

ضع يدك اليسرى على الطاولة، وأقرص بواسطة اليد اليمنى منتصف إصبع الوسطى عند الطية، ولاحظ كيف تتفاعل بشرتك: إذا بقيت مجعدة لبضع ثوان، فهذا يعني أن نسبة الترطيب غير كافية، وإذا عادت بشرتك إلى شكلها، فهذا يعني أن نسبة الترطيب جيدة.

عندما تكون مصابًا بالتجفاف، تنقص السوائل في الجلد، وبالتالي يستغرق الأمر وقتًا أطول للعودة إلى وضعه الطبيعي، بعد الضغط عليه لمدة ثانيتين.