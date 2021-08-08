تجنبها.. 4 عادات تسبب ارتفاع نسبة حمض البوليك

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - يصنف حمض اليوريك على أنه من النفايات الطبيعية التي ينتجها الجسم عندما يقوم بتفتيت مادة البيورينات، وقد أصبحت مشكلة ارتفاع مستوى حمض البوليك في الجسم سائدة بين الكثيرين، وخاصة بين كبار السن، حيث يؤدي ارتفاع مستويات حمض البوليك إلى الإصابة بالنقرس وتكون حصى الكلى.

ومن المهم أيضًا، أن نتذكر أن مستويات حمض البوليك في الدم يمكن أن ترتفع، إذا كان الجسم ينتج حمض البوليك بكميات زائدة، ولكن يجب علينا أن نعرف أسباب ارتفاع نسبة حمض البوليك في الجسم.

بعض أسباب ارتفاع نسبة حمض البوليك

يسبب تناول الكحول بكميات كبيرة، أو إذا كنت تتناول أدوية مدرة للبول، أو تعاني من السمنة، أو قصور الغدة الدرقية، أو تستهلك عقاقير تثبط المناعة، فقد تكون أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة.

ولكن هناك العديد من الأسباب الأخرى التي قد تبدو غير ضارة، غير أنها تسبب الكثير من المشاكل.

في هذا التقرير، نكشف لك عن 4 عادات يجب على كبار السن التخلص منها لضبط مستوى حمض البوليك في الجسم.

1- تناول كميات كبيرة من الدهون

في العديد من المنازل، يكون استخدام الدهون مثل السمن والزبدة مرتفعًا للغاية، ومعظم الناس لا يدركون ذلك، لكنه جزء أساسي من وجباتهم الغذائية.

إذا كنت تنتمي بشكل خاص إلى الجيل الأكبر سنًا، فمن المهم للغاية أن تمتنع عن تناول كميات كبيرة من الدهون، لأنها قد تزيد من فرص إصابتك بالدهون الحشوية، وهذا يجعلك تلقائيًا عرضة للإصابة بالنقرس.

2- الإفراط في تناول البقوليات

البقوليات تساعد في تلبية احتياجاتك اليومية من البروتين، لكن من الأفضل الحد من تناولها، لأن الإفراط في تناول هذه الأطعمة يرفع مستويات حمض البوليك.

3- شرب ماء الليمون بكميات كبيرة

لماء الليمون مجموعة من الفوائد، ولكن تناوله بكميات كبيرة يمكن أن يكون ضارا بالتأكيد، وفقًا لدراسة نشرت في المجلة الطبية البريطانية، فشرب عصير الليمون يجعل جسمك يفرز المزيد من كربونات الكالسيوم.

وترتبط معادن الكالسيوم هذه بحمض البوليك، وتقوم بتفكيكه إلى الماء، ولكن في حالة تناوله بشكل معتدل ستجني فوائده دون إحداث زيادة في مستويات حمض البوليك.

4- تناول الخضروات الغنية بالبيورين

تناول الخضار والفاكهة مفيد للصحة، ولكن إذا كنت تعلم أنك تعاني من مشكلة حمض البوليك في الدم، فمن الأفضل أن تحد من تناول الطعام الغني بالبيورين، كالبازلاء الخضراء والسبانخ والقرنبيط والفاصوليا الفرنسية، فكل هذه الأطعمة غنية بالبيورين ويجب تناولها باعتدال.