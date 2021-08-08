نصائح للحفاظ على صحة وجمال الشعر في الكِبر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مع التقدم في العمر يفقد الشعر رونقه وبريقه، فكيف يمكن مواجهة ذلك؟.

التغذية الصحية

للإجابة عن هذا السؤال أوضح طبيب الأمراض الجلدية وأخصائي زراعة الشعر الألماني أندرياس فينر، أنه يمكن الحفاظ على صحة وجمال الشعر في الكِبر من خلال التغذية الصحية، التي تتسم بالتنوع والتوازن.

وأوضح أنه ينبغي تناول الزنك، الذي تتمثل مصادره الغذائية في اللبن والزبادي والجبن واللحوم، وفيتامين (D)، الذي تتمثل مصادره الغذائية في الأسماك الدهنية مثل الماكريل والسلمون والرنجة، والبيوتين، الذي تتمثل مصادره الغذائية في صفار البيض والكبدة والخميرة.

كما ينبغي تناول كميات كافية من المكسرات ومنتجات الحبوب الكاملة، مع الإكثار من السوائل من أجل ترطيب جذور الشعر على نحو كاف.

وفي حالة تقصف الشعر يمكن بالإضافة إلى ذلك تناول كبسولات تحتوي على الخميرة الطبية والحمض الأميني "سيستين" وفيتامينات B.

ومن المهم هنا أيضا زيارة الطبيب لاستبعاد الأسباب المرضية مثل الأمراض الجلدية كالصدفية والالتهابات ومشاكل الغدة الدرقية والآثار الجانبية لبعض الأدوية، بالإضافة إلى التوتر النفسي.

العناية السليمة

ومن جانبه أكد مصفف الشعر الألماني أنطونيو فاينيتشكه على أهمية العناية السليمة بالشعر في الكبر للحفاظ على صحته وجماله؛ حيث ينبغي استعمال شامبو لطيف وتطبيق الزيوت المفيدة لصحة وجمال الشعر كزيت الأرجان وزيت الجوجوبا.

ولعدم إجهاد الشعر، لا يجوز غسله بشكل متكرر أو بماء ساخن، كي لا يفقد الدهون الطبيعية به، كما لا يجوز تمشيط الشعر بعنف أو استخدام مجفف شعر ساخن للغاية.

ويمكن أيضا اللجوء إلى صبغ الشعر؛ حيث يعيد اللون الجديد للشعر رونقه وبريقه من ناحية ويحميه من الأشعة فوق البنفسجية من ناحية أخرى. ومع ذلك يراعى عدم صبغ الشعر بشكل متكرر تجنبا لتعرضه للإجهاد.

وأشار "فينر" إلى أنه يمكن في بعض الحالات اللجوء إلى زراعة الشعر؛ حيث يتم أخذ شعيرات قوية من مؤخرة الرأس وزرعها في الموضع الخالي لتواصل النمو به.