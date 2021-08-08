شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن أنواع وأعراض وعلاج وتشخيص التهاب الكبد "ب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب الكبد "ب" هو فيروس ينتقل إلى الكبد عبر مجرى الدم، وهو مرض مزمن له عواقب وخيمة، كما يؤثر على جميع الفئات العمرية ويمكن أن يؤدي إلى أمراض خطيرة أخرى، مثل سرطان الكبد وتليف الكبد الذي يمكن أن يؤدي في النهاية إلى الوفاة، فى التقرير التالى نتحدث عن أنواع وأعراض وعلاج وتشخيص مرض التهاب الكبد ب.

ما هى الأنواع المختلفة من الالتهاب الكبدى الوبائي ب؟

لمرض التهاب الكبد نوعان رئيسيان يعتمدان على شدة المرض، يعرف في الأشهر الستة الأولى أو في المرحلة الأولية باسم التهاب الكبد الوبائي الحاد ب حيث تكون فرص الشفاء أعلى في هذه المرحلة، بينما يقال إن المرض مزمن بعد 6 أشهر من الإصابة لأنه قد يستمر مدى الحياة ويسبب أمراض مثل سرطان الكبد وتليف الكبد التي تؤدي في النهاية إلى الوفاة.

ما هي أعراض التهاب الكبد الوبائي ب؟

- آلام المفاصل والعضلات.

- إعياء.

- التقيؤ.

- الغثيان.

- فقدان الشهية.

- وجع البطن.

- الانفعال والتعب.

- الشعور بألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن.