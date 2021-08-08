10 أطعمة تناولها معاً لصحة الجهاز الهضمي

بيروت - نادين محمد -

أطعمة عديدة يسبب تناولها معاً تراكمَ السموم ومشاكل في الجهاز الهضمي؛ خاصة إذا تم الجمع بين تناول الأطعمة سريعة الهضم والأطعمة بطيئة الهضم؛ ليتسبب ذلك بمشاكل في المعدة ومشاكل في الجهاز الهضمي؛ لذا أيضاً أوصت الدراسات بعدم الجمع بين النشويات والأطعمة الحمضية، أو بين أنواع مختلفة من البروتين، أو بين النشويات والبروتين على معدة فارغة؛وجبات صحية للكبار يمكن تناولها معاً من دون مشاكل في الجهاز الهضمي.

اقرئي أيضا : افحصي مشاكل الجهاز الهضمي بكبسولة واحدة

​

تحتوي الطماطم على مادة مضادة للأكسدة تسمى الليكوبين، وتعد هذه المغذيات قابلة للذوبان في الدهون، ويمكن أن تساعد في الامتصاص السليم للدهون.

تناول الطماطم مع زيت الزيتون صحي؛ خاصة وأن زيت الزيتون يحتوي على أحماض دهنية أساسية مثل: أوميجا 3 وأحماض أوميجا 6 الدهنية، والتي يمتصها الجسم بشكل أفضل.

2. البروكلي مع الطماطم:

​

الطماطم غنية بالليكوبين، وتحتوي الطماطم أيضاً على فيتامينات C وA وE وB واللوتين، أما عن البروكلي فهو غني بفيتامين «ك» وحمض الفوليك والمواد المضادة للسرطان.

إذا كنت تأكل هذين الخضروات معاً؛ فإن قدرة كل من الخضروات على مكافحة السرطان تزداد بنسبة 50٪ تقريباً؛ وفقاً للدراسات، يمكنك تناولها معاً كسلطة للغداء أو العشاء.

3. اللفت مع اللوز:

​

على الرغم من أن اللفت ليس من الخضروات الشائعة المستخدمة، إلا أنه غني بالمنجنيز والنحاس والألياف والكالسيوم والبوتاسيوم وفيتامينات «ب» وكذلك فيتامينات: ج، هـ، أ، ك.

أما اللوز فهو غني بمضادات الأكسدة الموجودة التي تساعد في امتصاص جميع العناصر الغذائية الموجودة في اللفت.. هذه من بين أفضل الأطعمة التي يمكن تناولها معاً

​

الشوكولاتة الداكنة تزيد من خصائص التفاح الصحية للقلب، ويمكن أن ينخفض خطر الوفاة بسبب النوبات القلبية، إذا كنت تأكل التفاح والشوكولاتة الداكنة.

الشوكولاتة الداكنة غنية بمضادات الأكسدة، والتي تدعم صحة القلب.

5. الثوم مع السلمون:

​

أظهرت دراسة أن خصائص تقليل الكوليسترول في الثوم، تزداد إذا تناولته مع سمك السلمون.

يحتوي السمك السلمون أوميجا 3 الدهنية، والمواد المغذية الأخرى التي تزيد من الخصائص الصحية للثوم.

7. فلفل كايين مع مسحوق الكاكاو:

​

يمكنك إضفاء مظهر جديد على الشوكولاتة الساخنة مع هذا المزيج الحلو والحار.. من المعروف أن الفلفل الحار يعزز عملية التمثيل الغذائي، ومسحوق الكاكاو غني بمضادات الأكسدة.. من المعروف أن خلط هذه المكونات يوفر للفرد فوائد صحية مختلفة، بما في ذلك فقدان الوزن.

​

تحتوي بذور القنب على المغنيسيوم الذي يساعد في مشاكل النوم، وكثافة العظام والوقاية من ارتفاع ضغط الدم.. يتم امتصاصها بشكل أفضل من خلال الدهون الثلاثية متوسطة السلسلة في زيت جوز الهند، وتعتبر مزيجاً صحياً للبالغين.

9. زبدة اللوز والموز:

تعمل الألياف والبروتين في زبدة الجوز بشكل أفضل ضد السكر في الفاكهة.. يساعد اللوز في إبطاء معدل امتصاص الجسم للسكر.

​

10. البيض والفطر:

من فوائد تناول مزيج الفطر والبيض، أن البيتا جلوكان الموجود فيهما، يساعد على خفض مستوى الكوليسترول في الدم، على الرغم من احتواء البيض على مستويات عالية من الكوليسترول، إلا أنها لا تؤثر على نسبة الكوليسترول في الدم.

في الواقع، من المعروف أن البيض يعزز أو يزيد من نسبة الكوليسترول الجيد «HDL» في الدم. لذلك، في المجمل؛ فإن الجمع بين الفطر والبيض، ليس له أي تأثير سلبي على مستوى الكوليسترول في الدم.. إنها طريقة جيدة جداً لضمان صحة القلب، وتجنب المخاطر المتعلقة بالقلب.

​