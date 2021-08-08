كورونا حول العالم.. إصابات جديدة بالصين وارتفاع وفيات الهند لـ427 ألفا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت حصيلة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ارتفاعا، في جميع أنحاء دول العالم، سواء على صعيد الإصابات أو الوفيات.

وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي، ارتفاع عدد الإصابات إلى 202 مليون و987 ألفاً و420 إصابة، الأحد.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و299 ألفا و760 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 182 مليونا و354 ألفا و104 حالات.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

الصين تسجل 96 إصابة جديدة

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأحد، إن بر الصين الرئيسي سجل 96 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا يوم مقابل 107 إصابات قبل يوم.





وذكرت اللجنة في بيان أن 81 من الإصابات الجديدة محلية ارتفاعا من 75 إصابة قبل يوم. وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 30 نزولا من 32 قبل يوم، ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 93701 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

39070 إصابة جديدة في الهند

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية بالهند، الأحد، تسجيل 39070 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات إلى 31.93 مليون حالة.

ووصل إجمالي الوفيات إلى 427862 بعد تسجيل 491 حالة وفاة.





المكسيك تسجل 515 وفاة جديدة

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 20018 إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19 و515 حالة وفاة ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و964244 والوفيات إلى 244248.

وتقول الحكومة إنه من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للحالات أعلى بكثير من المعلن، وتشير بيانات منفصلة نشرت في الآونة الأخيرة إلى أن العدد الفعلي للوفيات يزيد على الرقم المؤكد بنسبة 60% على الأقل.





البرازيل تسجل 43033 إصابة و990 وفاة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 43033 إصابة جديدة بفيروس كورونا و990 حالة وفاة بسبب كوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ووفقا لبيانات الوزارة، وصل العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في البرازيل إلى 20 مليونا و151779 منذ ظهور الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 562752، وتحتل البرازيل حاليا المركز الثالث في عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والهند كما تحتل المركز الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة في عدد الوفيات.



