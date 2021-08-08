شكرا لقرائتكم خبر عن عادة يومية تحميك من أمراض القلب وتحسن الحالة الصحية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من العادات التي تمنحك العيش بطريقة صحية وتجنبك الإصابة بالأمراض المختلفة، بجانب أنها تزيد من متوسط عمرك الافتراضي، وذلك طبقا لتقرير نشر في موقع إكسبريس.

وأكد التقرير أن هذه العادة اليومية التى تعزز طول العمر تكمن فى النوم من خلال الحفاظ على أنماط النوم المنتظمة،لذلك سعى الباحثون إلى توصيف أنماط النوم للأفراد الأكبر سنًا ومقارنتها بالشباب وكبار السن.

وتم إجراء سلسلة من الاختبارات لتشخيص اضطرابات النوم من خلال الاستعانة باختبارات الدم، والتى توصلت إلى أن الحفاظ على ساعات نوم منتظمة يؤدى إلى تحسن الأحوال الصحية، حيث تبين أن النوم بانتظام يسهم فى ضبط مستويات الكوليسترول في الدم وخفض مستويات الدهون الثلاثية، وبالتالى خفض خطر الاصابة بأمراض القلب.

وأكد الباحثون أنه يمكن أن يؤدي ارتفاع مستوى الدهون الثلاثية في الدم إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، بينما تشير النتائج إلى أن أنماط النوم المنتظمة يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب الذى بعد المرض لقاتل بمختلف الوفيات في جميع أنحاء العالم.

كما يلعب للنوم دورًا مهمًا فى تنظيم عملية التمثيل الغذائي والدهون، لذا أوصى الباحثون بأن تكون ساعات النوم العادية لمعظم البالغين ما بين 6 إلى 9 ساعات من النوم كل ليلة.

وقالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS)، فى وقت سابق انه على الرغم من أن محاولة تعويض النوم بعد ليلة سيئة قد تبدو فكرة جيدة ، إلا أن القيام بذلك بشكل منتظم يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تعطيل روتين نومك، لذا لابد من الحفاظ على أنماط النوم المنتظمة.

وأوصى الخبراء أيضًا بضرورة الاسترخاء قبل الاستعداد للنوم والتى يمكن أن تحصل عليها بعد حمام دافئ أو من خلال ممارسة تمارين الاسترخاء، مثل تمارين اليوجا الخفيفة أو استرخاء العضلات، مع تجنب استخدام الهواتف الذكية أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى لمدة ساعة قبل الخلود للنوم.