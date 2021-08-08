شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نصائح لتحسين وظيفة الذاكرة.. منها النوم السليم وممارسة تمارين اليوجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من الأطعمة التي تساعد في مقاومة تفاعلات الأكسدة في الدماغ، بالإضافة إلى خيارات نمط الحياة التي تساعدنا أيضًا، وهنا مجموعة من النصائح الفعالة لمعالجة ضعف الذاكرة، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

1- الصوم لتقوية الذاكرة

أظهرت بعض الدراسات أن الصيام يحسن وظيفة الذاكرة، ولكن قبل النوم يجب تناول كوب واحد من الماء الدافئ مع نصف ملعقة صغيرة عند الصيام.