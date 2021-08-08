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شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نصائح لتحسين وظيفة الذاكرة.. منها النوم السليم وممارسة تمارين اليوجا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من الأطعمة التي تساعد في مقاومة تفاعلات الأكسدة في الدماغ، بالإضافة إلى خيارات نمط الحياة التي تساعدنا أيضًا، وهنا مجموعة من النصائح الفعالة لمعالجة ضعف الذاكرة، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".
1- الصوم لتقوية الذاكرة
أظهرت بعض الدراسات أن الصيام يحسن وظيفة الذاكرة، ولكن قبل النوم يجب تناول كوب واحد من الماء الدافئ مع نصف ملعقة صغيرة عند الصيام.
2- تناول أطعمة تزيد قوة الوظائف الإدراكية
الأطعمة مثل البطاطس والبامية والسبانخ والجزر واللوز والجوز والسمن والحليب تزيد من الوظائف الإدراكية والأكثر فاعلية على الإطلاق، هناك بعض الأطعمة التي تظهر تدهورًا في الإدراك، وهى اللحوم وبدائلها، والألوان الاصطناعية والمواد الحافظة.
3- النوم السليم
يزيل دماغنا السموم عندما نكون نائمين، يمتلك دماغنا جهازا لمفاويا يزيل السموم من أجسامنا، لكن دماغنا يزيل السموم بمساعدة الجهاز الجليمفاوي ما يزيل الفضلات من الدماغ والجهاز العصبي عند النوم، للحصول على ذاكرة جيدة، من المهم أن تنام جيدًا ليلا لمدة 7-8 ساعات في الليلة.
4- حركة الجسم ضرورية
المشي اليومي وخاصة المشي السريع يحسن الدورة الدموية ويساعد على تقوية الذاكرة، امش 5 مرات على الأقل في الأسبوع، تعمل بعض أوضاع اليوجا التي تزيد من الدورة الدموية مثل الوقوف على الرأس ووضعية المحراث وحامل الكتف ووضعية الكوبرا والقوس أيضًا على تحسين الذاكرة عن طريق زيادة حركة الدورة الدموية.