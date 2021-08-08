شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعراض وأسباب متلازمة التمثيل الغذائى بعد انتشارها فى الهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - متلازمة التمثيل الغذائي هي مجموعة من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري، كما تعتبر أيضًا مشكلة صحية خطيرة للغاية وهي شائعة جدًا في الهند تم الإبلاغ عن العديد من الحالات حيث يعاني الأطفال الصغار أيضًا من هذه المتلازمة، فى التقرير التالى نتحدث عن أعراض وأسباب متلازمة التمثيل الغذائي، وذلك وفقا لموقع "onlymyhealth".

أعراض متلازمة التمثيل الغذائي

1. زيادة محيط الخصر

زيادة محيط الخصر من أكثر أعراض متلازمة التمثيل الغذائي شيوعًا، تعتبر أحجام الخصر التي تزيد عن 36 بوصة عند النساء و40 بوصة عند الرجال مرحلة مقلقة، عادة ما تتركز السمنة الناتجة عن متلازمة التمثيل الغذائي في المنطقة الوسطى من الجسد.

2. عدم تحمل الأنسولين

الأشخاص الذين يعانون من داء السكري أو عدم تحمل الأنسولين هم أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي، يمكن أن تكون مستويات الجلوكوز فوق 100مليجرام مؤشرًا على أن الشخص قد يعاني من متلازمة التمثيل الغذائي.

3. ارتفاع ضغط الدم

من أعراض متلازمة التمثيل الغذائي أنها تؤثر سلبًا على القلب، حيث تسبب ارتفاع ضغط الدم، مستويات ضغط الدم التي تزيد عن 130/85 مليجرام زئبق لا تعد مؤشرا جيدًا لصحة قلبك.