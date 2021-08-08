شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على النظام الغذائى الأفضل لمقاومة الالتهاب الكبدى الوبائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الالتهاب الكبدى الوبائي هو نوع من الفيروسات يسبب التهاب وتليف الكبد، ويمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي فقير إلى مزيد من تلف الكبد، كما يمكن أن تتسبب السمنة في إصابة الشخص بالكبد الدهني الذي يمكن أن يؤدي إلى تليف الكبد عندما يقترن بالتهاب الكبد C، والأكل الصحي يجعل جهاز المناعة قويًا ضد الأمراض، وتؤدي عدوى التهاب الكبد الوبائي C إلى تلف الكبد وقد يعاني الشخص من تليف الكبد أو التندب، إذا لم يتم علاج العدوى في الوقت المناسب، قد يضطر الشخص إلى إجراء تغييرات كبيرة على نظامه الغذائي إذا تسبب الفيروس في تلف الكبد وفقا لتقرير موقع Onlymyhealth

النظام الغذائي لالتهاب الكبد الوبائي سي

قد يقلل النظام الغذائي الصحي والمغذي من تأثير التهاب الكبد C ويمكنه بالتأكيد تحسين صحة الكبد، وعلى الرغم من أن اتباع نظام غذائي خاص ليس مطلوبًا في التهاب الكبد C، إلا أن الأشخاص غالبًا ما يستهلكون الأطعمة الصحية والمغذية للحفاظ على صحة الكبد، إليك الأطعمة التي يجب أن يلتزم بها المرء ويتجنبها بسبب الالتهاب الكبدى الوبائي:

1. الفواكه والخضراوات

يُنصح بإضافة الكثير من الفواكه والخضراوات إلى نظامك الغذائي إذا كنت تعاني من التهاب الكبد سي، فهي غنية بالألياف وتساعد في إبقائك ممتلئًا لساعات أطول من العديد من الأطعمة الأخرى.

يساعد هذا أيضًا في الحصول على العديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية، حيث تتكون الفاكهة والخضراوات الطازجة من نظام غذائي صحي ومتوازن، ويمكن أن تقلل الخضراوات الورقية الخضراء من الأحماض الدهنية في الكبد، لذلك يجب بالتأكيد إدراجها في نظامك الغذائي.

تشمل الخضراوات الورقية الخضراء المفيدة السبانخ واللفت، وعندما تشتري خضراوات معلبة، تأكد من أنها خالية من الملح ولا تحتوي على سكر مضاف.

2. القهوة

وفقًا لعدد قليل من الدراسات، تعد القهوة مشروبًا مفيدًا للأشخاص المصابين بالتهاب الكبد سي في الواقع، فإن الأشخاص الذين يشربون القهوة هم أقل عرضة لتأثر الكبد بهذا الفيروس.

ويمكن لكل من القهوة والشاي الأخضر أيضًا منع تليف الكبد، أي تندب الكبد، تحتوي القهوة على مادة الكافيين التي تساعد في تنظيف الكبد بشكل صحيح، ومع ذلك، فإن تناول كمية كبيرة من القهوة يمكن أن يضر بالكبد بدلاً من ذلك، وبالتالي احرص على تناول القهوة يوميًا واحمي كبدك!

3. البروتين الخالي من الدهون

يمكنك أيضًا تناول البروتينات الصحية مثل الأسماك والدجاج منزوع الجلد والديك الرومي، منتجات الألبان الأخرى الخالية من الدسم واللحوم الخالية من الدهون هي أيضًا أطعمة صديقة للأشخاص المصابين بالتهاب الكبد سي.

ويمكن أن يساعد الحفاظ على وزن مثالي وصحي في حماية الكبد من التلف وأمراض الكبد الدهنية، تعزز البروتينات الدهنية زيادة الوزن أو السمنة ويمكن أن تساعدك البروتينات الخالية من الدهون في الوصول إلى وزنك المستهدف.

4. المكسرات والبذور

تناول حفنة من المكسرات والبذور يوميًا هو عادة نمط حياة صحي ويمكن أن يفعل العجائب في جسمك، وتقدم المكسرات والبذور مثل اللوز، والكاجو، وبذور الشيا، وبذور الكتان، وما إلى ذلك، مجموعة واسعة من الفوائد الصحية، وهي مفيدة للمرضى المصابين بالتهاب الكبد سي.

ومن المهم للأشخاص المصابين بالتهاب الكبد سي تناول الدهون غير المشبعة الموجودة في المكسرات والبذور، ومع ذلك، تأكد من تناولها بكميات صغيرة وفقًا لتعليمات اختصاصي التغذية الخاص بك، وفقًا لحالتك الصحية.





أطعمة تجنبها في حالات الالتهاب الكبدى الوبائى:1. الكحول

يجب تجنب الكحول حتى للحفاظ على صحتك العامة، يمكنك الحفاظ على رطوبتك وصحتك بشرب الكثير من الماء، يمكن أن يساعد شرب الكثير من السوائل بما في ذلك الماء وماء جوز الهند وعصائر الفاكهة محلية الصنع في تطهير الكبد والوقاية من أمراض الكبد.

2. الأطعمة عالية الملح

يقيد معظم الخبراء استخدام الصوديوم أو الملح الأطعمة الغنية بالملح بما في ذلك الأطعمة المقلية يمكن أن تزيد وزنك، وبالتالي تصيبك بمرض الكبد الدهني في بعض الحالات، من المهم أن تقلل من تناول الملح إذا كنت مصابًا بالتهاب الكبد سي لأنه قد يتسبب في احتباس الماء ، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

3. الأطعمة السكرية

يجب تجنب الأطعمة السكرية مثل الكعك والشوكولاتة والآيس كريم والبسكويت بأي ثمن، يمكن أن يؤدي استهلاك الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر إلى الضغط على كبدك وحتى يؤدي إلى ترسب الدهون فيه، و يقترح العديد من الخبراء تفضيل الأطعمة المطبوخة في المنزل الأقل ملوحة بدلاً من الأطعمة المعبأة أو المخبوزة، يمكنك محاولة استبدال الأطعمة السكرية بمواد غذائية غنية بالبروتين.

4. الأطعمة الدهنية

تمامًا مثل الأطعمة السكرية، يجب أيضًا تجنب الأطعمة الدهنية، يجب على الأشخاص المصابين بالتهاب الكبد تجنب الدهون المشبعة الموجودة في الزبدة والقشدة الحامضة ومنتجات الألبان والأطعمة المقلية الأخرى عالية الدسم، لذا ، قلل من تناول الدهون المشبعة.