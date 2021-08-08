طرق التخلص من الانتفاخ للحامل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 أغسطس 2021 01:36 صباحاً - الغازات والتجشؤ وانتفاخ البطن، قد تكون محرجة، معظم الناس يعانون من الغازات من 10 إلى 20 مرة في اليوم في المتوسط، وخلال فترة الحمل، يبدو أن هذا الرقم يرتفع كثيراً، تؤدي زيادة مستويات البروجسترون في أثناء الحمل إلى إرخاء جميع عضلات الجسم، بما في ذلك عضلات الجهاز الهضمي ، يؤدي ذلك إلى إبطاء عملية الهضم وتراكم الغازات في الجهاز؛ ما يؤدي إلى التجشؤ وانتفاخ البطن، تتطور هذه الأحاسيس غير المريحة في القناة الهضمية بعد تناول وجبة دسمة يحدث الانتفاخ في أواخر الحمل بسبب نمو الرحم وزيادة الهرمونات، يحتل تجويف الرحم مساحة أكبر في تجويف البطن؛ ما يزيد من دفع المعدة ويؤثر في الهضم، هذا يجعلك تشعرين بالانتفاخ بعد الوجبات، نتيجة لذلك، ستواجهين أيضاً حرقة في المعدة أو حموضة أو إمساكاً.

العلاجات المنزلية للانتفاخ والغازات في أثناء الحمل

العلاجات المنزلية للانتفاخ والغازات

قالت الدكتورة هند سلمى استشاري النساء والتوليد، في تصريحات خاصة لـ« الخليج 365» تعتبر العلاجات التالية آمنة عند استخدامها بكميات معتدلة وكذلك في وقت لاحق من الحمل، لكن كوني حذرة بشأن استخدامها في الأشهر الثلاثة الأولى؛ لأن معظم الأعشاب مرتبطة بعيوب خلقية ومضاعفات أخرى مختلفة، من الأفضل مراجعة الطبيب قبل اتباع أي علاج منزلي.

نقع حفنة من بذور الحلبة في كوب من الماء طوال الليل وتخلصي من البذور في صباح اليوم التالي، استمري في احتساء هذا الماء للتخلص من الغازات والانتفاخ.

تناولي كوباً طازجاً من شاي البابونج بعد وجبات الطعام، سوف يساعد في تهدئة الجهاز الهضمي وتقليل الشعور بالغازات والانتفاخ.

يساعد مضغ بذور الهيل على علاج انتفاخ البطن بشكل طبيعي يمكنك أيضاً صنع شاي الهيل عن طريق غلي كوبين من الماء مع ست حبات هيل وقليل من مسحوق جوزة الطيب، اجعليه طازجاً للمساعدة في تخفيف المشكلة.

بشكل طبيعي يمكنك أيضاً صنع شاي الهيل عن طريق غلي كوبين من الماء مع ست حبات هيل وقليل من مسحوق جوزة الطيب، اجعليه طازجاً للمساعدة في تخفيف المشكلة. اخلطي ملعقة كبيرة من مسحوق القرفة مع العسل في كوب من الماء المغلي، اجعليها طازجة.

اخلطي مسحوق بذور الكزبرة المطحونة في كوب من الماء الساخن، صفي المحلول واشربيه.

تحضير ملعقة صغيرة من عصير الزنجبيل الطازج وإضافة العسل حسب الرغبة، إنه علاج ممتاز للانتفاخ.

تقلل هذه العلاجات من الانتفاخ وتعطيكِ الراحة، يمكنك أيضاً اتباع بعض النصائح لمزيد من الراحة.

نصائح غذائية لتقليل الانتفاخ في أثناء الحمل

إنتفاخ البطن

تناولي نسب صغيرة أنت بحاجة إلى حساب السعرات الحرارية اليومية، وسيكون تناول وجبات أصغر أمراً صعباً في أثناء الحمل، ومع ذلك، فإن هذا يساعد في تقليل الشعور بالانتفاخ، وللتعويض عن الوجبات الصغيرة، يجب أن تأكلي بشكل متكرر، سيؤدي تقسيم طعامك إلى ست وجبات صغيرة بدلاً من ثلاث وجبات ثقيلة إلى تجنب زيادة الضغط على الجهاز الهضمي وتغذية طفلك أيضاً.

عليك تناول الطعام ببطء. يجب أن تأكلي ببطء لمنح الطعام فرصة عبر الجهاز الهضمي، يجب ألا تفرطي في تحميل الجهاز الهضمي، علاوة على ذلك، عندما تبتلعين الطعام بسرعة، فهناك فرصة لابتلاع الهواء الذي ينتهي بالغازات في المعدة، خذي أنفاساً عميقة قبل وفي أثناء الوجبة للاسترخاء، أيضاً، لا تأكلي عند الإجهاد .

تناولي الأطعمة الغنية بالألياف أفضل مصادر الألياف هي اليام والجزر ونخب القمح الكامل ودقيق الشوفان وخبز الحبوب الكاملة والتفاح والكمثرى، تمتص الألياف الماء في الجهاز الهضمي وتنقل الطعام بسلاسة عبر الأمعاء؛ لذلك فهو يحافظ على انتظام حركة الأمعاء ويخفف من الشعور بالانتفاخ، ابدئي في إضافة الأطعمة المصنوعة من الألياف إلى نظامك الغذائي بوتيرة بطيئة إذا لم تكوني معتادة عليها.

قللي من الأطعمة المقلية والأطعمة التي تسبب الغازات مثل البصل والملفوف والبروكلي والفاصوليا تسبب الغازات، قد لا تطلق الأطعمة المقلية الغازات في المعدة، لكنها قد تبطئ عملية الهضم؛ ما يؤدي إلى الانتفاخ، يجب عليك التقليل من هذه الأطعمة للحصول على الشعور بالراحة والتخلص من الغازات في أثناء الحمل.

اقطعي السكريات المكررة ، الأسنان الحلوة في أثناء الحمل أمر شائع. لكنك تحتاجين إلى التحكم في الرغبة في تناول السكريات المكررة، تحتوي المشروبات الغازية وعصائر الفاكهة المحلاة أيضاً على مستويات عالية من شراب الذرة بالفركتوز؛ ما يساهم في الانتفاخ، اختاري عصائر الفاكهة الطازجة من المشمش والموز والدراق لإشباع رغبتك في تناول الحلوى والمشروبات الغازية تجنبي مضغ العلكة وأطعمة التخسيس لأنها تحتوي على مادة السوربيتول التي يمكن أن تسبب الغازات والانتفاخ في أثناء الحمل.

خذي المر قد يساعد تناول الأطعمة المرة بكميات قليلة على تحفيز عملية الهضم، مع التأثير الإيجابي في الانتفاخ، تشمل بعض أنواع المرارة الرائعة الزنجبيل وعصير الليمون في الماء الساخن وأوراق السلطة المرة مثل أوراق الراديكيو والجرجير. تناوليها قبل نصف ساعة من وجباتك المعتادة.

الاحتفاظ بمجلة غذائية تتبع الأطعمة التي تتناولينها وكمية الغازات التي تشعرين بها في غضون ست ساعات من كل وجبة احتفظي بمفكرة طعام لمعرفة الأطعمة التي تسبب رد الفعل.

يمكنك استشارة اختصاصي تغذية لاتباع نظام غذائي مثالي في أثناء الحمل، اختاري دائماً الأطعمة الطازجة بدلاً من الأطعمة المصنعة أو المجمدة. يمكنك اختيار الأطعمة العضوية الخالية من المبيدات والمكونات المعدلة وراثياً.

اشربي الكثير من الماء لتحافظي على رطوبتك، عززي يومك بكوب من الماء ثم استمري في الرشف، قومي أيضاً بتضمين عصائر الفاكهة الطازجة في نظامك الغذائي. إنها تساعد في طرد السموم من الجسم، ومنع الانتفاخ والإمساك.

ماذا لو كنت لا تزالين تعانين من انتفاخ في البطن بعد تجربة كل ما سبق؟ بعد ذلك، يمكنك تجربة بعض الطرق لتخفيف الانزعاج.

كيف تخففين الانتفاخ في أثناء الحمل؟

على الرغم من أنه ليس من الحكمة اقتراح الأدوية؛ فإنها قد تكون ضرورية في بعض الأحيان للتخلص من الانتفاخ. تحتوي الملينات على عنصر نشط يُعرف باسم دوكوسات الصوديوم، وهو آمن، يحتوي على زيت معدني، وهو آمن أيضاً. ومع ذلك، يجب عليك استشارة مقدم الرعاية الصحية قبل اختيار أي ملين.

تمرين يجب عليك ممارسة الرياضة كل يوم للبقاء نشيطة، والحفاظ على عمل نظامك، وتخفيف الغازات، ومنع الانتفاخ. إذا كنت لا تمارسين الرياضة وتجلسين طوال اليوم فقط، فلن تتمكن الغازات من الخروج من نظامك وقد يسبب ذلك إلى الانتفاخ، تساعد التمارين البسيطة في إطلاق الغازات ، ولكن قبل أن تبدئي في ممارسة الرياضة، يجب عليك التحدث إلى الطبيب.

، ولكن قبل أن تبدئي في ممارسة الرياضة، يجب عليك التحدث إلى الطبيب. تقنيات اليوجا والاسترخاء مارسي اليوجا أو تقنيات التنفس والاسترخاء بمساعدة خبير في أثناء الحمل، إذا كنت تعانين من متلازمة فرط التنفس، التي تكون شديدة القلق أو الإثارة، فقد تستنشقين المزيد من الهواء.

ملاحظة: ليست كل الأوضاع مناسبة للحوامل. يجب عليك دائماً مراجعة ممارس الصحة أو مدرب اليوجا قبل تجربة تمرين اليوجا.

ملاحظة من "الخليج 365 نت": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.