مشاكل الحمل بعد الإجهاض؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 أغسطس 2021 01:36 صباحاً - إن فقدان الطفل عبر الإجهاض هو تجربة مؤلمة للأمهات، لكنها ليست النهاية. فرغم أن الخسارة كبيرة، لكن لا يزال بإمكانك محاولة الحمل بعد الإجهاض، كل ما عليك فعله هو الاهتمام بصحتك والانتظار حتى يصبح جسمك جاهزاً مرة أخرى... خبراء "الخليج 365 وطفلك"، يوضحون لك بعض النقاط المهمة عن الحمل بعد الإجهاض.

ما هو الإجهاض؟

يحدث الإجهاض عندما تفقد المرأة جنينها قبل الأسبوع العشرين من الحمل. يمكن أن يكون ذلك لأسباب مختلفة، حيث لا يمكن التأكيد على سبب واحد، غالباً ما يحدث فقدان الحمل في وقت مبكر من الحمل، ووفقاً للبيانات، في معظم الحالات، يحدث الإجهاض في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل. في حين أن الكثير من حالات الإجهاض غير معلن عنها، لكنها شائعة جداً بين النساء.

هل يمكن أن تحملي مرة أخرى بعد الإجهاض؟

يمكنك الحمل بعد شهرين

لكن يبقى السؤال الحقيقي ما إذا كان بإمكانك الحمل مرة أخرى أم لا؟ الجواب نعم. ومع ذلك، يجب أن تدعي جسدك يتعافى من الخسارة السابقة، قبل اتخاذ أي قرار بشأن الحمل مرة أخرى.

في حين أن ممارسة العلاقة الزوجية، بعد فترة وجيزة من الإجهاض آمنة، يجب على النساء الانتظار لمدة شهرين على الأقل للحمل مرة أخرى، وفقاً للخبراء، يمكن للمرأة أن تبدأ التبويض بمجرد مضي أسبوعين من فقدان الحمل، ولكن الأمر يستغرق شهرين على الأقل حتى تعود إلى دورتها الطبيعية. لذلك، سيؤدي الانتظار فقط إلى التأكد من أن مستوى هرمون الحمل hCG قد انخفض وأن بطانة الرحم ستعود إلى طبيعتها.

يمكنك إجراء فحص دم للتحقق مما إذا كانت هرمونات الحمل قد انخفضت أم لا.

ما الذي يجب التأكد منه؟

دعي الطبيب يشرح لك حالتك تماماً

1 – اعلمي أن كيفية حدوث الحمل بعد الإجهاض هي نفس الطريقة والأسلوب بغض النظر عما إذا كنت تعانين من الإجهاض أم لا.

2 - يجب عليك تحديد وقت العلاقة الزوجية عند بدء فترة التبويض. هذا هو أفضل وقت للتخطيط لإنجاب طفل.

3 - حاولي فقط التأكد من أنك قد تجاوزتِ حقيقة آلام الإجهاض، حيث لا يمكنك التخطيط للمستقبل من دون تجاوز الماضي.

4 - يجب أن يكون التخطيط للحمل فعالاً، حافظي مثلاً على نظام غذائي جيد طوال الوقت وتناولي الفيتامينات السابقة للولادة للحفاظ على نشاطك.

5 - لا تفوتي موعد طبيبك وتأكدي من الرد على جميع استفساراتك، حتى فيما يخص الرضاعة الطبيعية.

6 - ابتعدي عن أي خرافات أو مفاهيم خاطئة بشأن الحمل والإجهاض.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.