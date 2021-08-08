شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أمراض جلدية قد تتعرض لها بسبب الحر.. إزاى تحمى نفسك منها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع ارتفاع حرارة الجو والرطوبة العالية يتعرض الكثيرون لبعض المشاكل الجلدية التي تؤثر على البشرة وتسبب الألم والاحمرار الشديد حيث إن زيادة التعرض لأشياء مثل أشعة الشمس والحشرات والنباتات السامة يمكن أن يسبب بعض الطفح الجلدي المؤلم والحكة، وحسب ما ذكره موقع aad فإن أبرز المشاكل الجلدية التي نتعرض لها في فصل الصيف هي:

مشاكل جلدية نتعرض لها فى فصل الصيف

1:حب الشباب: عندما يختلط العرق مع البكتيريا والزيوت على بشرتك، فإنه يمكن أن يسد مسامك، وإذا كانت بشرتك معرضة لحب الشباب، فهذا يعني غالبًا ظهور البثور المليئة بالصديد والافرازات.

2: الطفح الجلدى: من أبرز المشاكل الجلدية التي يتعرض لها الكثيرون في فصل الصيف وتسبب احمرارا وحكة في الجلد .

3:التهاب الجريبات: ينمو كل شعر في جسمك من فتحة تسمى بصيلات عندما تصاب الجريبات بالعدوى، تصاب بالتهاب الجريبات، وتبدو بصيلات الشعر المصابة مثل البثور، لكنها تميل إلى إشعارك بالحكة والليونة.

4:الكلف: وهوعبارة عن تغير في لون الجلد نتيجة لزيادة انتاج الميلانين في مناطق الجسم المعرضة للشمس كالوجه، ويظهر الكلف على شكل بقع متماثلة، والتي يمكن أن تكون متموجة أو على شكل نقاط حول الوجه.

5:حروق الشمس: يمكن أن يفسد التعرض لحروق الشمس متعة الصيف ويزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد.





وللوقاية من المشاكل الجلدية في الصيف يجب اتباع الآتى:

1:اهتم بغسل الوجه وتنظيفه جيدًا للتخلص من العرق الذى يسبب البكتيريا والالتهابات.

2: ارتد ملابس قطنية ونظارة شمس قبل الخروج من المنزل.

3: اهتم بوضع واقى شمس للوقاية من الحرارة العالية.