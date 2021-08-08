شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق لتقوية الجهاز المناعى لطفلك.. منها غسل اليدين والنوم مبكرًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نريد جميعًا حماية أطفالنا من العدوى والأمراض التي يمكن تجنبها، ومن أهم الطرق لحماية أطفالنا تعزيز قوة الجهاز المناعى، ولمساعدة طفلك على تجنب المرض، من المهم تشجيعه على العادات الجيدة واتخاذ خطوات لتعزيز جهاز المناعة لديه منذ سن مبكرة، في هذا التقرير نتعرف على 5 طرق لتقوية الجهاز المناعي لطفلك مدى الحياة، بحسب موقع "كليفيلاند كلينيك".

وقال طبيب الأطفال بمستشفى كليفيلاند كلينيك الأمريكية، أدريان ليوديس: "إذا كنت تضع هذه النصائح الخمس في الاعتبار، فسوف تقوى جهاز طفلك المناعى مدى الحياة".

5 طرق لتقوية الجهاز المناعي لطفلك مدى الحياة1. الرضاعة الطبيعية مهمة لحديثى الولادة

الرضاعة الطبيعية من أهم الأشياء لتعزيز صحة الطفل خاصة أول ستة أشهر من حياته على الأقل، تشير بعض الأبحاث إلى أن الرضاعة الطبيعية لطفلك قد تقلل من الحساسية وتحميه من الأمراض.

2. تشجيع غسل اليدين بانتظام

%80 من العدوى تنتشر عن طريق اللمس علمي طفلك أن يأخذ الوقت الكافي لغسل يديه بعد العطس والسعال والذهاب إلى الحمام.

غسل اليدين بالماء الدافئ والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل يمكن أن يزيل البكتيريا والفيروسات ويقلل من فرصة الإصابة بعدوى الرئة بنسبة تصل إلى 45٪.

3. التطعيمات

عندما يتعلق الأمر بجدول تطعيم الأطفال تبدأ التحصينات في سن الرضاعة وتستمر حتى سن البلوغ وتمنع الحصبة والنكاف والجدري المائي والالتهابات الأخرى.

لقاح الإنفلونزا يجب أن يحصل عليه طفلك سنويًا أيضًا وهو مهم بشكل خاص للأطفال المصابين بالربو والحالات الصحية المزمنة الأخرى.

4. النوم مبكرًا

لتحقيق أقصى قدر من المناعة، يجب أن يحصل الأطفال على قسط كافٍ من النوم.

تختلف متطلبات النوم لكل ليلة حسب العمر:

يحتاج الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و 3 أشهر إلى 14 إلى 17 ساعة من النوم.

أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و 12 شهرًا يحتاجون إلى 12 إلى 16 ساعة من النوم.

الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة وسنتين يحتاجون ما بين 11 و 14 ساعة.

يجب أن يحصل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 5 سنوات من 10 إلى 13 ساعة.

يجب أن يحصل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 12 عامًا على ما بين 9 و 12 ساعة.

يحتاج المراهقون الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 18 عامًا من 8 إلى 10 ساعات.

عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم يحد من قدرة الجسم على إنتاج بروتينات تسمى السيتوكينات التي تساعد في مكافحة العدوى وتقليل الالتهاب.

5. اتباع نظام غذائي صحي

النظام الغذائي الصحي مهم أيضًا لجهاز المناعة لدى طفلك.

يوصي الدكتور ليودس بتشجيع طفلك على "أكل خضروات وفواكه بألوان قوس قزح" ويجب أن تكون مجموعة جيدة من الحبوب الكاملة جزءًا من نظامهم الغذائي أيضًا وتقليل الأطعمة المصنعة إلى الحد الأدنى. يمكن أن تساعد الخيارات الغذائية المناسبة في ضمان حصول طفلك على ما يكفي من الفيتامينات - مثل فيتامين أ و هـ. هذه الفيتامينات ضرورية للحفاظ على صحة جيدة ونظام مناعي قوي.