شكرا لقرائتكم خبر عن لمريض السكر.. اعرف الوقت المناسب لتناول وجباتك طوال اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النظام الغذائي الخاص بمرض السكري هو ببساطة خطة غذائية صحية تساعدك على التحكم في نسبة السكر في الدم لكن هذا لا يكمل العملية يجب عليك أيضًا الحفاظ على التوقيت الصحيح للوجبات بشكل منتظم، لأن مرض السكري هو حالة معقدة تتطلب مراقبة دقيقة لا يقتصر الأمر على ما تأكله ولكن عندما تأكل ، يمكن أن يكون لها تأثير على التحكم في نسبة السكر في الدم، وفقًا لتقرير في موقع Expres، وتقدم السطور التالية الموعد المناسب لتناول وجباتك إذا كنت مصابًا بالسكري

ما الضرر الذي يمكن أن يحدثه ارتفاع نسبة السكر في الدم؟

يمكن أن يسبب مشاكل صحية خطيرة ، مثل أمراض القلب وفقدان البصر وأمراض الكلى، وفقًا للمعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى (NIDDK) ، يمكن للمرء إدارة مرض السكري عن طريق إجراء تغييرات في نمط الحياة تشمل التخطيط لوجبات صحية، والحد من السعرات الحرارية إذا كنت تعاني من زيادة الوزن ، والنشاط البدني أيضًا جزء من إدارة مرض السكري.

من بين الخطوات العديدة التي ينصح بها الأطباء للحفاظ على نسبة السكر في الدم تحت السيطرة ، أحدها أن توقيت وجباتك يلعب أيضًا دورًا في التحكم في نسبة السكر في الدم.

في أي وقت يجب أن يأكل المرء إذا كان الشخص مصابًا بمرض السكري؟

يحتاج بعض مرضى السكري إلى تناول الطعام في نفس الوقت تقريبًا كل يوم يمكن للآخرين أن يكونوا أكثر مرونة مع توقيت وجباتهم ينصح بعض الأطباء أيضًا أن تبقى أحجام حصصك كما هي تقريبًا من حيث السعرات الحرارية، قدر الإمكان.

إذا كنت تتناول الأنسولين "وقت الوجبة" ، يمكن أن يكون جدول تناول الطعام الخاص بك أكثر مرونة.

إذا كنت تستخدم بعض أدوية السكري أو الأنسولين فلا تفوت أي وجبة أبدًا حيث يمكن أن ينخفض ​​مستوى الجلوكوز في الدم بشكل كبير مما قد يتطور إلى حالة تهدد الحياة.

واكد الخبراء أن توقيت وجباتك يلعب دورًا في التحكم في نسبة السكر في الدم يجب أن تهدف إلى تناول الطعام في نفس الوقت تقريبًا كل يوم ، لذا حاول الالتزام بأوقات وجباتك المعتادة عند تناول الطعام بالخارج.

وقد يكون تناول القليل من الطعام أثناء النهار أفضل من تناول ثلاث وجبات كبيرة ولكن اتبع دائمًا نصيحة طبيبك بناءً على الدواء الذي تتناوله، ووفقًا لمايو كلينك ، يجب أن يشتمل النظام الغذائي لمرضى السكري على الكربوهيدرات الصحية والأطعمة الغنية بالألياف والأسماك والدهون "الجيدة.

ويزيد مرض السكري من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية عن طريق تسريع تطور انسداد وتصلب الشرايين. لهذا السبب يجب على الشخص المصاب بالسكري تجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة والدهون المتحولة والكوليسترول والصوديوم المرتفع.