لقاح فايزر ضد كورونا.. جرعة واحدة تكفي هؤلاء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توصلت دراسة إلى أن الأشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) قد يحتاجون فقط إلى جرعة واحدة من لقاح فايزر لاكتساب مناعة قوية.

"أصبت بـ (كوفيد 19) بالفعل، فهل أحتاج حقا إلى جرعتين من اللقاح؟".. سؤال يطرحه ملايين الأشخاص حول العالم، والآن توصلت دراسة جديدة صغيرة إلى أن الأشخاص الذين يعرفون أنهم أصيبوا بـ (كوفيد -19) في الماضي قد يحتاجون فقط إلى جرعة واحدة من لقاح فايزر لاكتساب مناعة قوية.

ويقول الدكتور جيمس موي، من قسم الحساسية والمناعة في المركز الطبي بجامعة راش بشيكاغو، في تقرير نشره الموقع الإلكتروني للجامعة: "لاحظنا في الواقع ارتفاع مستويات الأجسام المضادة لفيروس كورونا المستجد لدى الأفراد المصابين سابقًا بعد جرعة واحدة من لقاح فايزر، مقارنة بالأفراد غير المصابين بالعدوى بعد جرعتين".

وعلاوة على ذلك، فإن إعطاء الأشخاص المصابين سابقًا جرعة ثانية من لقاح فايزر لم يفعل شيئًا يذكر لزيادة مستويات الأجسام المضادة لديهم، مما يشير إلى أن جرعة واحدة قد تكون مقبولة في هذه المجموعة، كما يؤكد موي.

ويضيف أن ما ينطبق على لقاح فايزر، ينطبق على لقاحات أخرى تستخدم تقنية "الرنا مرسال"، وهو ما قد يساعد في توفير ملايين الجرعات التي يمكن أن تذهب إلى أشخاص لم يستفيدوا منها.





وكانت الدراسة التي قادت لهذه النتيجة صغيرة ونشرت في العدد الأخير من دورية الجمعية الطبية الأمريكية "جاما"، قد شملت 29 من سكان منطقة شيكاغو لديهم حالة سابقة من عدوى "كوفيد -19" بناءً على اختبار الـ(بي سي آر)، ومجموعة أخرى من 30 شخصًا ليس لديهم مثل هذا التاريخ المرضي، وبلغ متوسط عمر المشاركين 42 عامًا، وكان حوالي ثلاثة أرباعهم من النساء.

وأبرزت الدراسة أن العدوى السابقة وحدها ليست دفاعًا قويًا ضد( كوفيد -19) في الأساس، وأن المصابين بعدوى سابقة قد يحتاجون إلى جرعة واحدة من اللقاح.

وأوضح الدكتور أميش أدالجا، الباحث في مركز جونز هوبكنز للأمن الصحي والذي لم يشارك في البحث الجديد، أن "بعض الأشخاص الذين يترددون في تلقي اللقاح هم أولئك الذين أصيبوا سابقًا بالعدوى والذين يشعرون بالارتباك بشأن سبب معاملتهم تمامًا كشخص لا يتمتع بأي مناعة مسبقة".

ويضيف: "البيانات الجديدة يجب استخدامها من قبل المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها لتحديث التوصيات لأولئك الذين أصيبوا سابقًا بالعدوى، مما يسمح لهم بالحاجة إلى جرعة واحدة فقط من اللقاحات ذات الجرعتين ليتم اعتبارهم محصنين بالكامل".