شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك مقدمات السكرى.. تعرف على أفضل الأطعمة لتحسين حالتك وأكلات ينبغى تجنبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مقدمات السكرى هي الإحساس بزيادة مستويات السكر في الدم عن المعدل الطبيعي، ولكنها ليست عالية بما يكفي لتشخيص مرض السكري، في ظل هذه الظروف، يعمل البنكرياس بجهد أكبر ما ينبغي، في هذا التقرير نتعرف على أفضل وأسوأ الأطعمة التي تساعدك إذا تم تشخيصك بمقدمات السكرى، وفقًا لموقع "eating well".

أفضل وأسوأ الأطعمة التي تساعدك إذا تم تشخيصك بمقدمات السكرى

يمكن أن تجعل كمية السكريات المضافة والسكريات البسيطة والكربوهيدرات المعقدة والألياف بعض الأطعمة أفضل لمستويات السكر في الدم أكثر من غيرها.

أطعمة يجب تجنبها لو عندك مقدمات السكرى الصودا

الصودا العادية هي مزيج من المياه الغازية وملونات الطعام وكمية كبيرة من السكريات المضافة، لا تفتقر المشروبات الغازية العادية إلى القيمة الغذائية فحسب، بل إن كل السكر المضاف يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، خاصةً عندما تكون مصابًا بمقدمات السكري وتحاول التحكم في نسبة السكر في الدم.

الوجبات السريعة

البرجر والبطاطس المقلية ليست مثالية لمن لديه مقدمات السكرى لعدة أسباب

أولاً: قد تكون أحجام الحصص التي تتناولها أكبر من أن يتحملها البنكرياس نتيجة لذلك، قد تؤدي الكربوهيدرات في هذه الوجبة إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

ثانيًا: البرجر والبطاطس المقلية غنية بالسعرات الحرارية مع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي استهلاك السعرات الحرارية الزائدة إلى زيادة الوزن يمكن أن تؤدي زيادة الوزن الزائد إلى تعزيز مقاومة الأنسولين، ما قد يؤدي أيضًا إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

الحلويات

تشترك الشوكولاتة والحلوى الصلبة في شيء واحد: جميعها تحتوي على سكريات بسيطة السكريات البسيطة هي نوع من الكربوهيدرات التي تدخل مجرى الدم بسرعة، لأنها لا تحتوي على أي ألياف.

تساعد الألياف في إبطاء سرعة امتصاص السكريات في مجرى الدم توجد الألياف في الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبقوليات، وهذا جزء من سبب كون هذه الأطعمة مفيدة جدًا لك والعكس بالنسبة للحلويات تكون غير مفيدة لك.

أطعمة مفيدة لمن لديه مقدمات السكرىاللوز

اللوز، مثل معظم المكسرات، هو وجبة خفيفة مغذية يحتوي اللوز على الكربوهيدرات، وهو مصدر جيد للألياف والبروتين كما أنه مليئ بالدهون الصحية. هذا يجعل اللوز يحتوى على الألياف والدهون الصحية والبروتين.

يعد هذا أمرًا رائعًا لشخص مصاب بمقدمات السكري: تناول وجبة خفيفة من اللوز يمكن أن يساعدك على الشعور بالشبع والرضا بينما يساعد أيضًا في إدارة مستويات السكر في الدم.

البيض

البيض مصدر كبير للبروتين ولن يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم فهو لا يحتوي على كربوهيدرات تقريبًا، مما يعني أن له تأثيرًا ضئيلًا على مستويات السكر في الدم

الخضراوات غير النشوية

تندرج معظم الخضراوات في الفئة غير النشوية، بما في ذلك القرنبيط والخس والفطر (الخضراوات النشوية هي تلك التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات، بما في ذلك البطاطس والبطاطا الحلوة).

الخضراوات غير النشوية مليئة بالفيتامينات والمعادن والألياف، وهي من أفضل الأطعمة التي يمكنك تناولها. بالإضافة إلى تزويد الجسم بالعناصر الغذائية، تعد هذه الخضراوات مصدرًا رئيسيًا للألياف الغذائية تساعد الألياف في إبطاء امتصاص الكربوهيدرات في مجرى الدم، ما يساعدك على التحكم في مستويات السكر في الدم.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعدك الألياف على البقاء ممتلئًا لفترة أطول من الوقت.

الفول

يمد الفول الجسم بالألياف والبروتينات والكربوهيدرات المعقدة الكربوهيدرات المعقدة هي نوع من الكربوهيدرات يتم هضمها بمعدل أبطأ مقارنة بالكربوهيدرات البسيطة. يمكن أن يساعدك تناول المزيد من الكربوهيدرات المعقدة وعدد أقل من الكربوهيدرات البسيطة على التحكم في مستويات السكر في الدم.

تقوم الكربوهيدرات المعقدة بعمل أفضل في استقرار مستويات السكر في الدم مقارنة بالكربوهيدرات البسيطة، لأنها تستغرق وقتًا أطول لدخول مجرى الدم.