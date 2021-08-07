علامات اكتئاب المراهقين انتبهي لها

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 أغسطس 2021 07:47 مساءً - لا يمكن أن تركني إلى مقولة أن الاكتئاب قد أصبح مرض العصر، بل يجب أن تعرفي عواقب حدوث الاكتئاب لدى ابنك المراهق أو ابنتك المراهقة، والنسب العالية لمعدلات الموت بطرق مختلفة بسببه، علاوة لأضراره وعواقبه الأقل ضرراً من الموت من جميع نواحي الحياة النفسية وغيرها، ولذلك فعليك عزيزتي الأم أن تعرفي أسباب الاكتئاب عند المراهقين وأعراضه وطرق التعامل معه من خلال اللقاء مع الاختصاصية النفسية شروق عبد الحق والتي تشير في حديث لسيدتي للآتي.

اسباب الاكتئاب عند المراهقين وأعراضه وطرق التعامل معه

ما هو اكتئاب المراهق؟

هو حالة من الاضطراب العقلي والعاطفي تصيبب المراهق بسبب التحديات الاجتماعية والتنموية المختلفة التي تواجهه، بحيث يواجه المراهق مستويات مرتفعة من التوتر والقلق مما يؤثر على حياته الشخصية والمدرسية.

أسباب الاكتئاب عند المراهق

تعرض المراهق للضغط من العائلة والأصدقاء

تعرض المراهق للضغط من العائلة والأصدقاء.

التوقعات الأكاديمية التي تختلف عن الواقع.

والتغيرات الجسدية مثل التغيرات الهرمونية والنمو السريع للجسم.

أعراض الاكتئاب عند المراهق

يتراجع الشغف بالحياة

تراجع الثقة بالنفس

الشعور بعدم القيمة لدى المراهق.

شعور دائم بالذنب.

المبالغة في لوم الذات.

التفكير في الفشل السابق بكثرة وبشدة.

النظر بنظرة تشاؤمية للمستقبل.

فقدان الشغف والاهتمام بالنفس والعائلة والمحيط.

نوبات البكاء غير مبررة.

الأرق أو عكسه أي قلة النوم.

اهتمام منخفص بالمظهر والنظافة الشخصية.

تدنى المستوى الدراسي.

تغيرات في الشهية.

صعوبة التركيز.

سرعة الهيجان وعدم ضبط النفس.

علاج اكتئاب المراهقين

لا تقومي بدور الواعظة

لا تكوني في حوارك مع المراهق أو المراهقة واعظة ولا تستخدمي أسلوب الخطابة المباشرة، لأن هذا الأسلوب يأتي بنتائج عكسية وغير جيدة، وعلى عكس المتوقع سوف تلاحظين أن ابنك المراهق قد اصبح عنيداً فهو لا يتعلم أو يغير من أسلوبه بهذا الأسلوب الذي يكون جافاً وقاسياً.

يجب أن تحافظي على التواصل البصري مع المراهق بحيث يشعر بمشاعرك وعواطفك.

الحديث مع المراهق باستمرار بحيث تكتشفين هل الأعراض التي يمر بها من أعراض تغيرات المراهقة الطبيعية أم أنه يعاني من الاكتئاب.

وعلى الأم أن تتحدث إلى طبيب نفسي في حال زادت حدة الاعراض أو استمرت لفترات طويلة.

يمكن للأم الحصول على مساعدة الأصدقاء .

تعزيز ثقة المراهق بنفسه بعدة طرق لا تغفل عنها أي أم حسب ظروف الأسرة.



