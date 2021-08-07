كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 أغسطس 2021 07:47 مساءً - أدوات الطفل الرضيع هو أول ما تفكر به الأم عند معرفتها لخبر حملها، وقدوم مولود جديد؛ حيث تنتابها الفرحة والحماس لتجهيز كل ما يلزم من أدوات الصغير القادم خصوصاً لو كان المولود الأول، وبلهفة وشغف شديدين تنزل الأم الأسواق والمولات بحثا عما يلزم طفلها الرضيع، وعلى الرغم من حرصها على شراء كافة احتياجاته، إلا أنها قد تغفل شراء بعض المستلزمات الهامة، لهذا يوضح هذا التقرير أدوات الطفل الرضيع اللازمة له، والتي أشار بها لسيدتي نت عبد الحميد حمودة صاحب أحد محلات الأطفال بأحد المولات المعروفة.

ما هي أدوات الطفل الرضيع؟

جهاز مراقبة الرضيع

جهاز مراقبة الرضيع

توجد العديد من الأنواع المختلفة لأجهزة مراقبة الطفل لذلك تأكدي من شراء الجهاز الذي يناسبك. يمكنك الاكتفاء بجهاز مراقبة بسيط إذا كانت شقتك دور واحد، ومساحتها محدودة ولكن إذا كانت لديك العديد من الحجرات أو شقة من دورين فسوف تحتاجين لجهاز يناسب تلك المساحة.

مضخة الثدي

إذا كنت ترضعين الطفل رضاعة طبيعية، فربما كان من الأفضل أن تكون لديك مضخة للبن الثدي حتى تحتفظي باللبن للوقت الذي يحتاجه ابنك في أي ظرف خاص

وإذا كنت تذهبين للعمل...من المفيد استعمال المضخة لحفظ لبن الثدي للرضيع أثناء غيابك بالعمل، لهذا توجد العديد من المضخات، منها اليدوية ومنها ما تعمل بالبطارية أو حتى بالكهرباء

جهاز معقم

جهاز معقم لزجاجات الرضيع

سواء كنت تستخدمين لبنا صناعيا أو طبيعيا في ببرونة، سوف تحتاجين جهازا معقما منذ اليوم الأول، ليقوم بتعقيم ببرونات اللبن. توجد موديلات كثيرة من المعقم لتضعي فيها الببرونة وكذلك أكواب وملاعق وأطباق الطفل عندما يبدأ في تناول الطعام الصلب.

حامل الرضيع

حامل الرضيع

وسيلة رائعة للأم عند الخروج. فيمكنك حمل الطفل بين أحضانك أو تتركيه على الظهر فيشاهد ما أمامه ، ويداك حرتان، وعليك البحث عن حامل يمكنك من خلاله حمل الطفل بأوزان مختلفة

كرسي الرضيع

كرسي العربة للرضيع

كرسي للطفل حتى سن ٦ شهور، لتقضية الوقت والاستعداد للنوم أيضا، وهناك الكرسي الذي يربط داخل العربة، توجد العديد من الأنواع التي تقدم خصائص مختلفة مثل الكرسي الهزاز والكرسي الذي يشغل موسيقى وأضواء

كرسي عالٍ

كرسي عال للطعام

عندما يكبر الطفل بدرجة كافية ليجلس ويأكل، سوف يساعدك الكرسي العالي ليتمكن ابنك من الجلوس معكم على المائدة، ويسهل عليك إطعامه الخضراوات والفواكه..من دون مشقة

نطاطة

سوف يضحك ابنك كثيرا وبصوت عالٍ كلما وضعتيه على النطاطة ليسلي وقته.. وهي مناسبة للأطفال من سن ٤ شهور حتى بداية المشي.. هناك أنواع تعلق في الباب، وهناك أنواع تفرد أفقيا على الأرض

حوض الاستحمام

حوض استحمام الرضيع

عندما تشترين حوضا لتحميم الطفل، تأكدي من أنه آمن وليس جميلا فقط. يفضل أن تشتري النوع الذي يوجد بداخله كرسي ليسهل تحميم حديثي الولادة ثم يمكن فكه بعد ذلك عندما يكبر الطفل.