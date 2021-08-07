كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 أغسطس 2021 07:47 مساءً - عندما يكون الطفل في بيئة آمنة ومريحة ليست شديدة الحرارة ولا شديدة البرودة؛ فإنه ينعم بليلة نوم جيدة، من المهم اختيار ما يجب أن يرتديه طفلك في أثناء الليل لتأمين تلك الراحة.

أوضح الدكتور مختار فتحي متخصص الأطفال وحديثي الولادة لـ الخليج 365 نت كيفية اختيار ملابس الرضع.

ما الذي يجب أن يرتديه الطفل للنوم؟

ملابس الرضع

قاعدة الإبهام: هي أن يرتدي طفلك وفقاً لدرجة حرارة الغرفة، إذ يعتبر اختيار ملابس النوم أو الفستان الذي يشعر فيه الطفل بالراحة والأمان هو الاختيار الصحيح، يوصي الخبراء بإضافة طبقة واحدة إلى الملابس الذي يجد طفلك راحة في ارتدائه.

هي أن يرتدي طفلك وفقاً لدرجة حرارة الغرفة، إذ يعتبر اختيار ملابس النوم أو الفستان الذي يشعر فيه الطفل بالراحة والأمان هو الاختيار الصحيح، يوصي الخبراء بإضافة طبقة واحدة إلى الملابس الذي يجد طفلك راحة في ارتدائه. الطبقات المريحة: ضعي في اعتبارك ارتداء طبقات من الملابس المريحة لطفلك بدلاً من بيجامة سميكة واحدة، يُنصح بإضافة أو تقليل الطبقات مع تغير درجة الحرارة المحيطة.

ضعي في اعتبارك ارتداء طبقات من الملابس المريحة لطفلك بدلاً من بيجامة سميكة واحدة، يُنصح بإضافة أو تقليل الطبقات مع تغير درجة الحرارة المحيطة. تجنبي القبعات الصغيرة أو أغطية الرأس: يمكن أن يسخن الأطفال بسرعة كبيرة عندما ينامون وهم يرتدون قبعة صغيرة أو أغطية للرأس يمكن أن يتعرضوا لخطر الاختناق لذلك، حافظي على رأسه ووجهه مكشوفين عند النوم.

يمكن أن يسخن الأطفال بسرعة كبيرة عندما ينامون وهم يرتدون قبعة صغيرة أو أغطية للرأس يمكن أن يتعرضوا لخطر الاختناق لذلك، حافظي على رأسه ووجهه مكشوفين عند النوم. تجنبي الملابس الفضفاضة حول الرقبة: لا تلبسي الطفل ملابس فضفاضة للنوم حول الرقبة لأنها قد تسبب الاختناق، قطعة واحدة مع أقدام مدمجة هي خيار جيد.

لا تلبسي الطفل ملابس فضفاضة للنوم حول الرقبة لأنها قد تسبب الاختناق، قطعة واحدة مع أقدام مدمجة هي خيار جيد. اختاري حقيبة نوم آمنة: تعتبر حقيبة النوم ذات الحجم المناسب خياراً مثالياً لإبقاء رأس طفلك ووجهه مكشوفين في أثناء النوم، كما يمكن أن تساعد هذه الأكياس في تجنب ارتفاع درجة الحرارة وتقلب المعدة وتعليق الساقين خارج سرير الأطفال، يمكنك أيضاً اختيار أكياس نوم من دون غطاء ومثبتة حول الرقبة؛ هذه تسهل حركة الذراع ولا تسمح للطفل بالانزلاق إلى الداخل.

تعتبر حقيبة النوم ذات الحجم المناسب خياراً مثالياً لإبقاء رأس طفلك ووجهه مكشوفين في أثناء النوم، كما يمكن أن تساعد هذه الأكياس في تجنب ارتفاع درجة الحرارة وتقلب المعدة وتعليق الساقين خارج سرير الأطفال، يمكنك أيضاً اختيار أكياس نوم من دون غطاء ومثبتة حول الرقبة؛ هذه تسهل حركة الذراع ولا تسمح للطفل بالانزلاق إلى الداخل. استخدمي الأقمشة القابلة للتنفس: ضعي الأطفال الصغار في قماش خفيف الوزن يسمح بمرور الهواء، مثل القطن أو الشاش، عند التقميط أو اللف، وتجنبي لف الأطفال بمجرد أن يبدأوا في إظهار علامات التدحرج، إذا كنتِ تخططين لاستخدام البطانيات أو الملاءات، فتأكدي من أنها جيدة التهوية وخفيفة الوزن أيضاً.

درجة حرارة النوم المثالية للأطفال

نوم الرضيع

الأطفال معرضون بشدة للتغيرات في درجات الحرارة لأن أجسامهم صغيرة ولا تزال في طور النمو، حيث يعتقد الباحثون أنه بحلول الوقت الذي يبلغ فيه الأطفال 11 أسبوعاً، يصلون إلى الحد الأدنى من درجة حرارة الجسم الأساسية مثل البالغين في غضون أربع ساعات من وقت النوم فيما يلي بعض الأشياء التي تحتاجين إلى معرفتها حول درجة حرارة النوم المثالية للأطفال.

درجة حرارة الطفل

ينظم الأطفال درجة حرارة أجسامهم من خلال الرأس والوجه.

قد تشعرين أن قدم طفلك ويديه باردتان، لكن هذا ليس أفضل مؤشر على درجة حرارته، يمكنك معرفة درجة حرارة طفلك عن طريق لمس معدة طفلك أو ظهره أو مؤخرته أو رقبته.

يمكن أن تؤدي الغرفة شديدة الحرارة أو السخونة إلى زيادة خطر الإصابة بمتلازمة موت الرضيع المفاجئ «SIDS».

من المهم التأكد من أن طفلك ينام على ظهره، ولا يرتدي ثياباً أقل من اللازم في الغرفة، ألبسيه وفقاً لدرجة حرارة الغرفة، واحتفظي بوجهه ورأسه مكشوفين.

كيفية اختيار ملابس الرضع

ملابس الرضيع

في أثناء ارتداء ملابس طفلك في الصيف، ضعي في اعتبارك ما يلي: