علامات فقر الدم عند المراهقين

الهيموجلوبين جزء من كريات الدم الحمراء التي تمنح الدم لونه الأحمر وتساعد كريات الدم الحمراء على حمل الدم المشبّع بالأكسجين في الجسم

إذا كان المراهق لا يتناول كميات كافية من الحديد، أو إذا كان يفقد الكثير من الحديد، لا يمكن لجسده أن ينتج الهيموجلوبين الكافي

وبالتالي يكون المراهق معرضاً للإصابة بفقر الدم بسبب هذا النقص في الحديد