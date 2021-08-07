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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 أغسطس 2021 07:47 مساءً - جدول محتوى
1-معلومات تهمك عن فقر الدم
2-علامات فقر الدم عند المراهقين
3-علاج فقر الدم عند المراهقين
4-مضاعفات فقر الدم على المراهقين
5-طرق الوقاية من فقر الدم
6-أسباب فقر الدم عند المراهقين
7-أطعمة غنية بالحديد
فقر الدم- الأنيميا- حالة مرضية شائعة عند الأطفال والمراهقين، وتعني عدم وجود كمية كافية من خلايا الدم الحمراء في الجسم لتنقل كمية كافية من الأكسجين إلى الأنسجة، وبالتالي فإن المراهق الذي يعاني من فقر الدم من المرجح أنه يشعر بالتعب في أحيان متقاربة، ويجد صعوبة في التركيز والتذكر والانتباه.. وعلامات وأعراض أخرى تعد مؤشراً على وجود فقر دم لدى المراهق، وعليه علاجها ومحاولة الوقاية منها.. الدكتور إسلام المصري أستاذ الأمراض الباطنية يشرح ويحلل في حديث لسيدتي نت هذا الموضوع بالتفصيل.
1-معلومات تهمك عن فقر الدم
- يرتبط فقر الدم ونقص الحديد في أحيان كثيرة ببدء الدورة الشهرية للبنات، أو الحساسية من بعض الأطعمة، أو مع تكرار التبرع بالدم.
- وبشكل عام النباتيون أكثر عرضة لفقر الدم، أو من لديهم نقص في المصادر الغذائية، ما يؤدي إلى نقص العناصر التي تساعد الجسم على امتصاص الحديد
- الحديد جزء لا يتجزأ من الهيموجلوبين اللازم لتقوم خلايا الدم الحمراء بنقل الأكسجين إلى أجزاء الجسم المختلفة، لهذا يؤدي نقصه إلى نقص خلايا الدم الحمراء والهيموجلوبين.
2-علامات فقر الدم عند المراهقين
- قد تكون الأنيميا في بداياتها معتدلة وغير محسوسة، لكن الأعراض تزداد سوءاً كلما زاد المرض
- من علاماته..أوجاع في الصدر.. إحساس بالدوخة والرغبة في النوم.. تغيرات في الحالة الإدراكية.. برودة اليدين والقدمين
- والشعور بالتعب من أهم علامات فقر الدم، ولكنها ليست العلامة الوحيدة، فهناك علامات وأعراض أخرى، كالتأخر الدراسي وهناك الصعوبة في التركيز والتذكر والانتباه، كما يجد المراهق -أو المراهقة- صعوبة في تعلم الجديد، ويبدأ بالشعور بالتعب وضيق التنفس، والصداع.
- التعب والشحوب وزيادة النبضات من أهم أعراض نقص الحديد أيضا لدى المراهقين، بمعنى عدم توفر اللون الوردي للبشرة
- كما تزداد نبضات القلب -تصبح متراقصة- نتيجة نقص وصول الأكسجين إلى الخلايا، فيضطر القلب إلى تسريع الدورة الدموية لتلبية الاحتياجات
3-علاج فقر الدم عند المراهقين
- تساعد اختبارات الدم على تشخيص الحالة، ويمكن علاج المشكلة من خلال تعديل النظام الغذائي
- زيادة الأطعمة الغنية بالحديد مثل السبانخ والتفاح والخضروات الورقية الخضراء
- زيادة تناول الأطعمة الغنية بفيتامين "سي" لأنه يساعد على امتصاص الحديد، كما يمكن تناول مكملات الحديد
4-مضاعفات فقر الدم على المراهقين
- إذا لم يتم علاج فقر الدم.. الأنيميا، فقد يؤدي إلى ظهور تأثيرات ومضاعفات جانبية مختلفة منها
- في حالات فقر الدم الصعبة، من الممكن أن يشعر المراهق بالتعب، لدرجة تمنعه من القيام بواجباته اليومية البسيطة جداً
- وكذلك من الممكن أن يشعر المراهق بتسارع نبضات القلب وعدم انتظامها بسبب نقص الأكسجين، ومحاولة القلب أن يضخ كمية أكبر من الدم من أجل التعويض
5-طرق الوقاية من فقر الدم
- بالإمكان منع ظهور فقر الدم الناجم عن نقص الحديد أو الفيتامينات بواسطة التغذية المتوازنة والمتنوعة التي تحتوي على الحديد، حمض الفوليك
- في البداية، يمكن أن يكون فقر الدم الناتج عن نقص الحديد طفيفاً جدّاً لدرجة عدم ملاحظته. ولكن كلما قَلَّ مستوى الحديد في الجسم وازداد فقر الدم سوءًا، تزداد الأعراض
6-أسباب فقر الدم عند المراهقين
- يحدث فقر الدم بسبب نقص الحديد عندما لا يملك جسم المراهق الحديد الكافي لإنتاج الهيموجلوبين
- الهيموجلوبين جزء من كريات الدم الحمراء التي تمنح الدم لونه الأحمر وتساعد كريات الدم الحمراء على حمل الدم المشبّع بالأكسجين في الجسم
- إذا كان المراهق لا يتناول كميات كافية من الحديد، أو إذا كان يفقد الكثير من الحديد، لا يمكن لجسده أن ينتج الهيموجلوبين الكافي وبالتالي يكون المراهق معرضاً للإصابة بفقر الدم بسبب هذا النقص في الحديد
- فقدان الدم، احتواء الدم على الحديد بداخل كريات الدم الحمراء، فإذا فقد المراهق دماً.. فهو يفقد بعض الحديد،وهذا ما يحدث للمراهقات اللاتي دورتهن الشهرية غزيرة، فهن عرضة لخطر الإصابة بفقر الدم بسبب نقص الحديد.
- فقر الدم بسبب نقص الحديد، الناتج عن الاستخدام المنتظم لبعض مسكنات الألم التي تُصرف دون وصفة طبية، خاصة الأسبرين
- علمياً يستمد الجسم الحديد من الأكل الذي يتناوله المراهق، إذا كان يستهلك نسبة قليلة من الحديد، فسوف يفتقر جسمك إلى الحديد بمرور الوقت
- الطبيعي أن يجري الحديد الممتص من الطعام في مجرى الدم متجهاً إلى الأمعاء الدقيقة، ولكن اضطرابات الأمعاء تؤثر على قدرة الأمعاء على امتصاص المغذيات من الطعام المهضوم ما يؤدي إلى فقر الدم
7-أطعمة غنية بالحديد
- اللحوم الحمراء والدواجن..المأكولات البحرية..البقوليات
- الخضروات الليفية ذات الأوراق الخضراء الداكنة اللون، مثل السبانخ
- الفواكه المجففة ، مثل الزبيب والمشمش، البازلاء
- حبوب الإفطار الغنية بالحديد، الخبز والمعكرونة
- يمتصُّ جسمكَ الحديد من اللحوم بصورة أكبر من المصادر الأخرى
- البروكلي (القرنبيط الأخضر)
- الجرب فروت.. الكيوي.. الخضار الورقي الأخضر.. البطيخ.. البرتقال.. الفلفل الفراولة.. اليوسفي.. الطماطم
- من المهم شرب عصير الليمون أو تناول الأطعمة الأخرى الغنية بفيتامين C،،يتواجد فيتامين C في العصائر الحمضية ومنها عصير البرتقال الذي يساعد الجسم على امتصاص أفضل لعنصر الحديد.
ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.