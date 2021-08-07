شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف مخاطر موجة الحر على كبار السن وخطوات الحماية من ارتفاع درجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد البلاد موجات حر غير مسبوقة هذا الصيف، فإذا كنت تعاني من حالات صحية مزمنة مثل الربو أو أمراض القلب أو السكرى يجب عليك تجنب التعرض لأشعة الشمس، واتخاذ خطوات للحفاظ على سلامتك مع ارتفاع درجات الحرارة الشديدة ، ووفقًا للتقرير الذى نشرته كلية الطب بجامعة"هارفارد" الأمريكية عبر موقعها الإلكترونى، سنتعرف على تأثير درجات الحرارة على الأشخاص الذين يعانون من بعض الأمراض المزمنة وطرق الوقاية .

ما هي الظروف الصحية التي تتطلب عناية خاصة عند ارتفاع الحرارة؟

يعرف معظمنا شخصًا معرضًا لخطر الحرارة الزائدة، قد يكون كبار السن وأي شخص يتناول أدوية تؤثر على قدرة الجسم على الاحتفاظ بالماء ، مثل مدرات البول.

COPD

أمراض القلب:قد تزيد الحرارة من فرص الإصابة بالنوبات القلبية وعدم انتظام ضربات القلب. الربو:قد يجد أي شخص مصاب بالربو صعوبة في التنفس في الأيام الحارة. أمراض الرئة:يمكن أن تؤدي الحرارة إلى تهيج الرئتين، ما يؤدي إلى اشتعال النيران لدى البالغين الذين يدخنون أو يعانون من الربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن ().

الصحة العقلية:قد تؤثر الحرارة على الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات المزاج والفصام. داء السكري:يعاني الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع الأول أو الثاني من صعوبة في تنظيم درجة حرارة الجسم ونسبة الجلوكوز في الدم عند ارتفاع درجة الحرارة. الحمل:ارتفاع درجات الحرارة وتلوث الهواء قد يزيدان من خطر ولادة الطفل مبكرًا جدًا أو بوزن منخفض عند الولادة.

الأعراض التى تسببها ارتفاع درجات الحرارة

يمكن للحرارة الشديدة أن تخل بتوازن المعادن الأساسية في الدم المعروفة باسم الإلكتروليتات لكثير من الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة (خاصة أمراض القلب والكلى) أو مرض السكري، عند حدوث ذلك ، قد يشعر الشخص بالتعب أو الغثيان أو الصداع، في الحالات القصوى ، قد تحدث نوبة قلبية أو عدم انتظام ضربات القلب (عدم انتظام ضربات القلب) أو مشاكل في الأعضاء الأخرى.

خطوات الحماية من ارتفاع درجات الحرارة

-البقاء فى المنزل وعدم التعرض لأشعة الشمس

-متابعة توقعات الطقس يوميا ،وانتبه للأيام التي تكون أكثر سخونة من المعتاد وتجنب التواجد في الخارج في تلك الأيام للحفاظ على صحتك.

-توخي المزيد من الحذر بشأن الخروج، إذا خرجت ، فحاول البقاء في الظل، ابق متيقظًا لما تشعر به وابحث عن مكان مكييف إذا شعرت بظهور الأعراض.

-حافظ على رطوبتك عن طريق شرب المياه والمشروبات التي تعوض عن الإلكتروليتات.