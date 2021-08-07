شكرا لقرائتكم خبر عن من الأكثر عرضة للإصابة بمشاكل القلب بين الرجال والسيدات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأزمات القلبية من المشاكل الصحية المزمنة التي يتعرض لها الكثيرون وخصوصًا كبار السن نظرًا لتقدم العمر والعوامل المختلفة ويتساءل الكثيرون من الأكثر عرضة لمشاكل القلب السيدات أم الرجال وهل يوجد تفسير لذلك؟، وهو ما يجيب عنه ”الخليج 365” وفقا لما ذكره موقع health

عادة ما يكون قلب المرأة أصغر، وكذلك بعض حجراته الداخلية الجدران التي تفصل بعض هذه الغرف أرق وبينما يضخ قلب المرأة أسرع من قلب الرجل، فإنه يخرج دمًا أقل بنسبة 10٪.

عندما تكون المرأة متوترة، يرتفع معدل نبضها ويضخ قلبها المزيد من الدم وعندما يكون الرجل متوترًا، تنقبض شرايين قلبه، ما يرفع ضغط دمه وبالتالي فالمرأة أكثر عرضة للإصابة بمشاكل القلب.

النساء لديهن عوامل خطر ليست موجودة لدى الرجال

بعض الأمراض التي تصيب النساء فقط مثل التهاب بطانة الرحم ومرض تكيس المبايض والسكري وارتفاع ضغط الدم التي تحدث أثناء الحمل، وتزيد من خطر الإصابة بمرض الشريان التاجي، وهو السبب الرئيسي للنوبات القلبية تم العثور على بطانة الرحم لزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 400٪ لدى النساء تحت سن 40.

وتشترك النساء أيضًا في عوامل الخطر التقليدية مع الرجال ومنها ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع مستويات السكر في الدم، وارتفاع مستويات الكولسترول، والتدخين، والسمنة.

ومثل الرجال، يمكن أن تتأثر النساء بتاريخ عائلي للإصابة بأمراض القلب خاصة إذا تم تشخيص الأب أو الأخ بمرض الشريان التاجي قبل سن 55، أو تم تشخيص الأم أو الأخت قبل سن 65.

هل تختلف أعراض النوبة القلبية عند النساء؟

غالبًا ما يصف الرجال ألم الصدر أثناء النوبة القلبية بأنه ثقل على الصدر وتعاني بعض النساء أيضًا من ألم في الصدر، لكن من المرجح أن يعانين من أعراض مختلفة لمدة ثلاثة أو أربعة أسابيع قبل الإصابة بنوبة قلبية ومنها "التعب الشديد، ضيق التنفس، التعرق".

أمراض القلب التاجية عند النساء غالبًا ما تؤثر على الشرايين الصغيرة ، والتي لا يمكن رؤيتها بوضوح في تصوير الأوعية هذا هو السبب في أن أي امرأة يتم إعطاؤها إشارة "واضحة تمامًا" بعد تصوير الأوعية الدموية ولا تزال تعاني من الأعراض ، يجب أن تعرض على طبيب قلب متخصص.

كيف تحمي نفسك من النوبة القلبية؟

سواء كنت رجلاً أو امرأة ، لم يفت الأوان بعد لتقليل فرصتك في الإصابة بنوبة قلبية وهنا ما عليك القيام به:

-توقف عن التدخين

-مارس التمارين الرياضية بانتظام على الأقل ، امشِ 30 دقيقة يوميًا.

-التزم نظامًا غذائيًا غنيًا بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والأسماك وقليلًا من المنتجات الحيوانية والكربوهيدرات البسيطة والأطعمة المصنعة.

-حافظ على الوزن الطبيعي، وضغط الدم، ودهون الدم ومستويات السكر في الدم.