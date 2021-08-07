الصين تكثف الإجراءات الرامية لحماية العاصمة بكين بعد ارتفاع في حالات الإصابة بكورونا

محمد الفلاح - السبت 7 أغسطس 2021

كثفت الصين الإجراءات الرامية لحماية العاصمة بكين بعد ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا جراء انتشار السلالة "دلتا" الأشد عدوى في العديد من المدن.



وقالت اللجنة الوطنية للصحة، السبت، إن بر الصين الرئيسي سجل 107 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، الجمعة، مقابل 124 إصابة قبل يوم.

وذكرت اللجنة في بيان أن 75 من الإصابات الجديدة منقولة محلياً، هبوطاً من 80 إصابة قبل يوم، وسُجلت معظم الإصابات المحلية في إقليم جيانغسو.

وبات يتعين على من هم خارج بكين في مناطق أعلى خطورة تأجيل عودتهم مؤقتاً، وعلى الآخرين تقديم نتيجة سلبية لاختبار للكشف عن "كوفيد-19"، وذلك بحسب تفاصيل اجتماع عقده مسؤولون محليون السبت ونقلتها صحيفة "بكين ديلي".

وقال المسؤولون إنه يجب تشديد تدابير الوقاية في السكك الحديدية والطرق السريعة والمطارات.

وانتقدت بكين بعض الحكومات المحلية لخفضها مستوى الحذر مما أدى لانتشار سلالة دلتا من مصادر عديدة.

وللتعامل مع هذا الانتشار، أطلقت بعض المدن جولات من الفحوص الجماعية لتحديد حاملي الفيروس.

وفُرضت قيود على التنقل بين المدن وأغلقت أماكن تجمع عامة، بما في ذلك أماكن الترفيه، أو خضعت لقيود.

وسجلت الصين 32 إصابة جديدة لا تظهر عليها أعراض هبوطا من 58 قبل يوم، ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي حتى الجمعة 93605، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.