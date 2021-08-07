شكرا لقرائتكم خبر عن 7 طرق لتخسيس دهون البطن من غير ما تحس.. اتعشى بدرى وامضغ الأكل ببطء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه كثير من الناس مشكلة دهون البطن أو الكرش، والتي تعتبر الأصعب في التخلص منها، وبالرغم من ذلك يمكنك حرق دهون البطن إذا قمت بإجراء بعض التعديلات في نمط حياتك والأطعمة التي تتناولها ونشاطك البدنى.. اقرأ السطور التالية لإيجاد حل لمشكلة دهون البطن، وفقًا لما نشره موقع "تايمز أوف إنديا".

7 طرق سهلة لتخسيس دهون البطن

1- حاول أن تستهلك 50% من إجمالي السعرات الحرارية اليومية خلال وقت الغداء، لأن قوة جهازك الهضمي هي الأقوى في ذلك الوقت، لكن تناول أقل عدد من السعرات الحرارية أثناء العشاء، والتي يجب تناولها قبل الساعة 7 مساءً.

2- قلل تناول الكربوهيدرات المكررة لفقدان دهون البطن ويجب الابتعاد عن المشروبات المحلاة والحلويات والمعكرونة والخبز والبسكويت والأطعمة الغنية بالزيت.

3- تناول مسحوق الحلبة مع الماء في الصباح على معدة فارغة، يمكنك أيضًا نقع بذور الحلبة طوال الليل وتناولها في الصباح على معدة فارغة لفقدان دهون البطن.

4- تناول مسحوق الزنجبيل الجاف لاحتوائه على عوامل حرارية مفيدة لحرق الدهون، يمكن أن يساعد تناول الزنجبيل المجفف في الماء الساخن في زيادة التمثيل الغذائي وحرق الدهون الزائدة.

5- يعد المشي السريع أثناء إمساك بطنك لمدة 30 دقيقة طريقة أخرى فعالة لحرق دهون البطن يمكنك أيضًا تضمين تمارين اليوجا والبيلاتس في روتين التمرين لمزيد من النتائج الفعالة.

6- اشرب الماء الدافئ كلما شعرت بالعطش يساعد الماء الدافئ في إنقاص الوزن عن طريق تنشيط التمثيل الغذائي أو حرق الدهون.

7- امضغ طعامك بشكل صحيح يبدأ هضم الكربوهيدرات في فمك أثناء الاختلاط باللعاب يساعد مضغ الطعام بشكل صحيح على تكسير الطعام في الفم قبل انتقاله إلى الجهاز الهضمي كما أنه يساعد في تنشيط هرمون الشبع وبالتالي تنبيه العقل عندما تكون المعدة ممتلئة.