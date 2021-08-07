شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن لمصابي «الغدة الدرقية» اتباع حمية الصيام المتقطع.. طبيب يوضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح طبيب الباطنية والجهاز الهضمي الدكتور عبد الله الذيابي، مدى إمكانية اتباع المصابين بخمول الغدة الدرقية لحمية “الصيام المتقطع”.

وأبان في تغريدة على حسابه بموقع” تويتر”، أن الصيام لفترة 16 ساعة والأكل مدة 8 ساعات، آمن لكثير من الأشخاص سواءً للأصحاء أو من يعانون من أمراض مزمنة.

ويرى العديد من الأطباء أن حمية ” الصيام المتقطع” هي الأنسب لانقاص الوزن، مع ضرورة الحفاظ خلال فترة الصيام لمدة 16 ساعة على شرب الماء وشرب الشاي أو القهوة لكن بدون سكر.

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