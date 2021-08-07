المغرب يُوسع دائرة الفئات المستهدفة من لقاح كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة المغربية، توسيع الفئات التي يمكنها الاستفادة من عملية التلقيح ضد فيروس كورونا لتشمل الفئة العمرية 20 سنة فما فوق.

وكشف بيان لوزارة الصحة المغربية، أنه بإمكان المواطنات والمواطنين التوجه إلى أقرب مركز للتلقيح لأخذ جرعاتهم سواء الأولى أو الثانية، دون شرط عنوان ومكان السكن.



ولفتت الوزارة إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تسريع عملية التلقيح الوطنية ضد مرض “كوفيد -19″، وتسهيل استفادة الفئات المستهدفة من عملية التلقيح.

كما دعت الوزارة جميع الفئات المستهدفة إلى مواصلة الانخراط في هذا المشروع الوطني الكبير، مع الاستمرار في التقيد التام بالتدابير الوقائية قبل وخلال وبعد عملية التلقيح ضد الفيروس، وذلك بهدف المساهمة في جهود كبح انتشار الفيروس في المغرب، وتحقيق المناعة الجماعية والعودة إلى الحياة الطبيعية.

وإلى حدود الساعة، وزع المغرب ما يفوق 24 مليون ونصف المليون من جُرعات اللقاح المضاد لكورونا.

وحسب المعطيات الرسمية، فقد بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا جرعتهم الأولى مليون و800 ألف شخص، في حين ينتظر أكثر من 8 ملايين فرد مرور المدة الموصى بها طبياً للحصول على الجرعة الثانية.