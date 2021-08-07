صحة ورشاقة

زيادة قياسية بإصابات كورونا في الفلبين.. الأعلى منذ 4 أشهر

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت وزارة الصحة الفلبينية، السبت، 11021 إصابة جديدة بفيروس ، وهي أعلى زيادة للحالات في يوم واحد خلال ما يقرب من أربعة أشهر، بالإضافة إلى 162 وفاة.

وذكرت الوزارة في تقرير أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في الفلبين ارتفع إلى ما يقرب من 1.65 مليون، في حين وصل مجمل الوفيات إلى 28835.

وقالت وكيلة وزارة الصحة الفلبينية، ماريا روزاريو فيرجيو في إفادة عامة السبت: "نشعر بالفعل بتأثير سلالة دلتا في بلادنا.. بناء على توقعاتنا، ستستمر هذه الحالات في الارتفاع".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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