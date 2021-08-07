زيادة قياسية بإصابات كورونا في الفلبين.. الأعلى منذ 4 أشهر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت وزارة الصحة الفلبينية، السبت، 11021 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي أعلى زيادة للحالات في يوم واحد خلال ما يقرب من أربعة أشهر، بالإضافة إلى 162 وفاة.

وذكرت الوزارة في تقرير أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في الفلبين ارتفع إلى ما يقرب من 1.65 مليون، في حين وصل مجمل الوفيات إلى 28835.



وقالت وكيلة وزارة الصحة الفلبينية، ماريا روزاريو فيرجيو في إفادة عامة السبت: "نشعر بالفعل بتأثير سلالة دلتا في بلادنا.. بناء على توقعاتنا، ستستمر هذه الحالات في الارتفاع".