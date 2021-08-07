شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو اكتئاب الصيف.. وكيف يؤثر على حياتك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "الاكتئاب الصيفي"، الذي يشار إليه أيضًا باسم الاضطراب العاطفي الموسمي العكسي ويشير رسميًا إلى الاضطراب الاكتئابي الرئيسي، وهو شكل من أشكال الاضطراب العاطفي الموسمي الذي يشتعل خلال فصل الصيف، ويعود عادةً كل عام في نفس الوقت تقريبًا، وحسب ما ذكره موقع verywellmindعلى عكس الاضطراب العاطفي الموسمي في الخريف والشتاء - والذي يظهر عادةً مع طاقة منخفضة، وحزن منتشر، وإرهاق أثناء النهار، ونقص في النشاط - الأفراد الذين يعانون من اضطراب القلق الاجتماعي في الصيف ، غالبًا ما يصابون بأعراض معاكسة.

وغالبًا ما تكون أعراض الاكتئاب الصيفي معاكسة لتلك المرتبطة باضطراب القلق الاجتماعي في الخريف والشتاء.

بالنسبة لمعظم المصابين بالاكتئاب الصيفي تبدأ الأعراض في أواخر الربيع أو أوائل الصيف وتنتهي في الخريف تشمل بعض الأعراض الأكثر شيوعًا ما يلي"القلق، الأرق، فقدان الوزن، قلة الشهية".

كانت هناك العديد من النظريات حول سبب إصابة الناس بالاكتئاب خلال أشهر الصيف، هناك بعض النظريات المحددة التي يشير إليها العديد من الخبراء عند النظر في سبب الاكتئاب الصيفي، أبرزها هو التعرض للكثير من ضوء الشمس في أشهر الصيف ما يؤدي إلى تغيرات في الساعة الداخلية للجسم أو إيقاع الساعة البيولوجية، وعندما يحدث هذا يكون إنتاج الميلاتونين لديك أقل، وتنتهي دورة النوم والاستيقاظ، ما يؤدي إلى أنماط نوم متقطعة.

تشمل النظريات الأخرى التي قد تفسر سبب إصابة بعض الأشخاص بالاكتئاب الموسمي في الصيف ما يلي:

-زيادة في عدد حبوب اللقاح.

-درجات حرارة عالية.

-زيادة عدد ساعات النهار.

-الحرارة الشديدة.

-النوم غير الكافى.

في حين أن الاكتئاب الموسمي في الشتاء والصيف يمكن أن يؤثر على أي شخص، إلا أن هناك مجموعات معينة من الناس يكون فيها الاضطراب العاطفي الموسمي أكثر شيوعا وهى:

-يحدث في النساء أربع مرات أكثر من الرجال.

-يقدر عمر ظهور المرض بشكل شائع بين 18 و 30 عامًا.

-وجود تاريخ عائلي لأنواع أخرى من اضطرابات المزاج.