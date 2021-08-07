دراسة: النظام الغذائى الغنى بمادة الفلافونويد يعزز صحة المخ على المدى الطويل

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القاهرة - سامية سيد - الاهتمام بنظامك الغذائي يمكن أن يؤتي ثماره حقًا لجسمك وصحتك على أكمل وجه، على الرغم من عدم وجود "غذاء عقلي" محدد يمنع الإصابة بالأمراض المرتبطة بالعمر مثل مرض الزهايمر أو الخرف، فإن التفكير في ما تأكله يمكن أن يساعدك على تحسين صحتك المعرفية.

ووجدت دراسة جديدة وفقًا لتقرير موقع "thehealthsite" أن تناول نظام غذائي غني بمادة الفلافونويد يعزز صحة المخ على المدى الطويل.

الفلافونويد مركبات مهمة لصحة دماغك

ومركبات الفلافونويد هي مركبات نباتية تعطي ألوانًا نابضة بالحياة للفواكه والخضراوات بما في ذلك الفراولة والتوت والبرتقال والفلفل، هذه المواد الكيميائية النباتية لها تأثيرات قوية مضادة للأكسدة، مما يزيد من التوقعات بأنها ستساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي في الدماغ.

ووجدت الدراسة المنشورة في مجلة Neurology أن الأشخاص الذين يستهلكون ما لا يقل عن نصف جزء من الأطعمة عالية الفلافونويد بما في ذلك الفراولة والبرتقال والفلفل والتفاح على أساس يومي قد يكون لديهم خطر أقل بنسبة 20٪ من التدهور المعرفي.

ووجدت الدراسة التي فحصت 49493 امرأة بمتوسط ​​أعمار 48 و 27842 رجلاً بمتوسط ​​عمر 51 أن الفلافونات مرتبطة بانخفاض بنسبة 38٪ في خطر التدهور المعرفي.

ويحتوي التوت الأزرق والعليق والكرز على مادة الأنثوسيانين، والتي تم ربطها بانخفاض خطر التدهور المعرفي بنسبة 24٪.

وقال والتر ويليت ، من جامعة هارفارد في بوسطن بالولايات المتحدة: "نتائجنا مثيرة لأنها تظهر أن إجراء تغييرات بسيطة على نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في منع التدهور المعرفي، والأشخاص في دراستنا أكلوا في المتوسط ​​على الأقل نصف حصة يومية من الأطعمة مثل عصير البرتقال والبرتقال والفلفل والكرفس والجريب فروت وعصير الجريب فروت والتفاح والكمثرى ".

اتبع أسلوب حياة صحي

في حين أن تناول مركبات الفلافونويد قد يؤدي إلى إبطاء التدهور المعرفي ، إلا أن الأمر وحده لا يهم إذا كنت تعيش نمط حياة خامل، فقد أظهرت الدراسات أن عدم الحركة يمكن أن يؤدي إلى ضعف التحكم في نسبة السكر في الدم وضعف صحة الدماغ. ووفقًا لورقة بحثية بعنوان Alzheimer's & Dementia: Translational Research & Clinical Research ، فإن القيام ببعض النشاط البدني قد يلعب دورًا في الحفاظ على التحكم في نسبة السكر في الدم وتحسين صحة الدماغ، حتى وقت الجلوس عن طريق نشاط متقطع شدة الضوء يمكن أن يساعد أيضًا ، خاصةً أولئك الذين هم أكثر عرضة لخطر الخمول البدني.

بالنسبة للنظام الغذائي ، يُعتقد أن حمية البحر الأبيض المتوسط ​​فعالة في الحماية من التدهور المعرفي، ويدور هذا النظام الغذائي حول تناول الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة والفول والمكسرات والبذور وزيت الزيتون وكميات معتدلة من الأسماك والدواجن ومنتجات الألبان، ومع ذلك ، يجب عليك استشارة طبيبك في حال لاحظت أي تغييرات أو أعراض للتدهور المعرفي.